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Milão, Gila chegou a Milão: agora é a vez dos exames médicos com o clube rossonero

Milan
Mercado da bola

Milão, a segunda contratação está fechada: Gila chega à cidade e se prepara para a divulgação oficial.

Mario Gila no Milan, está quase certo. O zagueiro espanhol, após confirmar a iminente assinatura do contrato com o clube rossonero aos jornalistas presentes nesta manhã no centro esportivo de Formello para a concentração da Lazio — “Vou partir nos próximos dias” — e depois de tirar fotos, dar autógrafos e cumprimentar os torcedores presentes, chegou a Milão à noite, pousando por volta das 20h30 no aeroporto de Linate Prime.

  • CONSULTAS MÉDICAS NO FIM DE SEMANA

    Mario Gila já está pronto para iniciar sua nova aventura com a camisa rossonera. O clube da Via Aldo Rossi está finalizando a documentação com a Lazio; estamos nos últimos detalhes. Segundo informações, o zagueiro espanhol de 25 anos deve passar amanhã pelos exames médicos na clínica privada La Madonnina.

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  • OS DETALHES DO NEGÓCIO

    O acordo entre o Milan e a Lazio foi fechado com base em 27 milhões de base fixa mais 3 de bônus. As negociações duraram menos de uma semana graças ao trabalho incansável do agente de Gila, Alejandro Camano, e à firme decisão de Cardinale, que atendeu ao pedido de Lotito. O clube biancoceleste recebe 15 milhões de euros, enquanto o restante irá para os cofres do Real Madrid, que detém 50% dos direitos sobre uma futura revenda.

    Gila assinará um contrato de 5 milhões de euros líquidos por temporada até 2031.

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