Milão, Gila chegou a Milão: agora é a vez dos exames médicos com o clube rossonero

O acordo entre o Milan e a Lazio foi fechado com base em 27 milhões de base fixa mais 3 de bônus. As negociações duraram menos de uma semana graças ao trabalho incansável do agente de Gila, Alejandro Camano, e à firme decisão de Cardinale, que atendeu ao pedido de Lotito. O clube biancoceleste recebe 15 milhões de euros, enquanto o restante irá para os cofres do Real Madrid, que detém 50% dos direitos sobre uma futura revenda.

Gila assinará um contrato de 5 milhões de euros líquidos por temporada até 2031.