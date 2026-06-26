Milão, Gerry Cardinale volta a criticar o ex-técnico Allegri: “Queremos jogar para vencer, e não para não perder; vamos trazer de volta a cultura da vitória”

Uma tomada de posição que confirma que, entre o Milan e Massimiliano Allegri, a experiência que durou apenas uma temporada e terminou com um decepcionante quinto lugar — o que impediu a participação na próxima Liga dos Campeões — não chegou ao fim da melhor maneira. De fato, as partes ainda não chegaram a um acordo sobre as modalidades de rescisão do contrato e sobre o eventual valor da indenização a ser paga ao técnico de Livorno e aos membros de sua comissão técnica ainda sob contrato — passo fundamental para que ele assine com o Napoli, com o qual já existe um acordo de três anos. A equipe de Massimiliano Allegri continua reivindicando cerca de 5 milhões de euros, enquanto a primeira oferta do clube rossonero ficou em 500.000 euros. Entre as hipóteses a não descartar está a de que o técnico renuncie ao cargo e, posteriormente, entre com uma ação judicial contra o clube rossonero, alegando dano à imagem como motivo.