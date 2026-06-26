O presidente do Milan, Gerry Cardinale, se pronunciou por meio dos canais oficiais do clube rossonero ao comentar a nomeação, ocorrida hoje, de Massimo Calvelli como novo CEO, no lugar de Giorgio Furlani. E, em sua declaração, o número um da Via Aldo Rossi aproveitou a oportunidade para lançar uma indireta ao ex-técnico Massimiliano Allegri, que, por sua vez, foi demitido do cargo no último dia 25 de maio, juntamente com o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada.
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Milão, Gerry Cardinale volta a criticar o ex-técnico Allegri: “Queremos jogar para vencer, e não para não perder; vamos trazer de volta a cultura da vitória”
AS PALAVRAS DO CARDINAL
“O mandato é claro: queremos jogar para vencer, e não para não perder, em tudo o que diz respeito ao AC Milan, mas sobretudo em campo. A partir de hoje, toda a organização do clube poderá se beneficiar de sua presença em tempo integral, de sua determinação e do senso de urgência com que trabalhará para trazer de volta ao clube uma cultura de vitória e de resultados”, afirma Gerry Cardinale, que, no lugar de Allegri, escolheu o português Rubén Amorim como novo técnico da equipe.
O GELO SOBRE A INDENIZAÇÃO DE SAÍDA
Uma tomada de posição que confirma que, entre o Milan e Massimiliano Allegri, a experiência que durou apenas uma temporada e terminou com um decepcionante quinto lugar — o que impediu a participação na próxima Liga dos Campeões — não chegou ao fim da melhor maneira. De fato, as partes ainda não chegaram a um acordo sobre as modalidades de rescisão do contrato e sobre o eventual valor da indenização a ser paga ao técnico de Livorno e aos membros de sua comissão técnica ainda sob contrato — passo fundamental para que ele assine com o Napoli, com o qual já existe um acordo de três anos. A equipe de Massimiliano Allegri continua reivindicando cerca de 5 milhões de euros, enquanto a primeira oferta do clube rossonero ficou em 500.000 euros. Entre as hipóteses a não descartar está a de que o técnico renuncie ao cargo e, posteriormente, entre com uma ação judicial contra o clube rossonero, alegando dano à imagem como motivo.
CARDINALE APRESENTA CALVELLI
Estas são as demais declarações contidas no comunicado sobre a nomeação de Calvelli como diretor executivo: “Desde que ingressou na RedBird no ano passado, Massimo se destacou como líder e promotor de um modelo organizacional capaz de valorizar as pessoas e promover uma cultura de colaboração e profissionalismo. Massimo co-liderou nosso investimento no AC Milan juntamente com o sócio da RedBird, David Castelblanco, ambos reportando-se diretamente a mim. O modelo da RedBird frequentemente prevê que nossos líderes assumam uma função operacional direta em nossos investimentos mais importantes, para garantir uma execução do mais alto nível, especialmente em fases de mudança e inovação. Ao longo do último ano, Massimo demonstrou saber desempenhar essa função com eficácia, integrando-se plenamente à realidade do AC Milan”.