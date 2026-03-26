Milão, Gabbia: “Desentendimento entre Leão e Pulisic? Foram divulgadas informações falsas; estamos todos do mesmo lado e trabalhamos pelo mesmo objetivo”

Matteo Gabbia, zagueiro do Milan, conversou com a Sky Sport sobre sua recuperação, o momento atual do Milan e as chances de conquistar o título. Mas não só isso. A temporada do Rossonero ainda não acabou, tudo pode acontecer, graças a Massimiliano Allegri: “Temos sorte de ter um técnico e uma comissão técnica com grande experiência e carisma. Ele nos fez evoluir a todos. Sua gestão do grupo é extraordinária e, também do ponto de vista técnico-tático, ele nos dá novas orientações, às quais eu, pessoalmente, não estava acostumado. Também me impressionou muito a forma como ele conduz os treinos e os momentos da partida: muitas vezes ele nos diz coisas antes dos jogos que depois realmente acontecem em campo. Isso mostra o seu nível. O mérito da nossa trajetória é de toda a comissão técnica e também de nós, jogadores”.



