Matteo Gabbia, zagueiro do Milan, conversou com a Sky Sport sobre sua recuperação, o momento atual do Milan e as chances de conquistar o título. Mas não só isso. A temporada do Rossonero ainda não acabou, tudo pode acontecer, graças a Massimiliano Allegri: “Temos sorte de ter um técnico e uma comissão técnica com grande experiência e carisma. Ele nos fez evoluir a todos. Sua gestão do grupo é extraordinária e, também do ponto de vista técnico-tático, ele nos dá novas orientações, às quais eu, pessoalmente, não estava acostumado. Também me impressionou muito a forma como ele conduz os treinos e os momentos da partida: muitas vezes ele nos diz coisas antes dos jogos que depois realmente acontecem em campo. Isso mostra o seu nível. O mérito da nossa trajetória é de toda a comissão técnica e também de nós, jogadores”.
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Milão, Gabbia: “Desentendimento entre Leão e Pulisic? Foram divulgadas informações falsas; estamos todos do mesmo lado e trabalhamos pelo mesmo objetivo”
"LITE" PULISIC-LEÃO
"Na verdade, não aconteceu nada de grave entre Leão e Pulisic. São dois rapazes que sempre tentam dar o máximo pela equipe. Somos um grupo unido e demonstramos isso todos os dias em Milanello. São boatos que não refletem a realidade: aqui estamos todos do mesmo lado e trabalhamos pelo mesmo objetivo".
RECUPERAÇÃO DA LESÃO
"Sem dúvida, estou um pouco melhor. Foi um período intenso: algumas coisas melhoraram, mas também senti novas dores. Estamos trabalhando muito e fazendo tudo o que podemos: o objetivo é voltar o mais rápido possível, mas, acima de tudo, nas melhores condições para mim e para a equipe."
CHANCES DE CONQUISTAR O TÍTULO
"Precisamos manter a calma. Faltam oito jogos e devemos nos concentrar apenas em dar o nosso melhor, trabalhando com dedicação e ambição. No final da temporada, veremos o que conseguimos e onde chegamos. O que vier, será o que merecemos e, com certeza, não teremos arrependimentos. O importante é continuar dando o nosso melhor, como sempre fizemos."
DESAFIO AO NÁPOLES
"O Napoli é um time muito forte, já provou isso. Nós, porém, temos que nos concentrar apenas em nós mesmos, com a vontade de encarar cada partida com o objetivo de vencê-la. No final do ano, faremos um balanço. O mais importante é dar sempre o nosso melhor."