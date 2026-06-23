Milão: faltam jogadores em campo ao lado de Amorim: o que muda entre Milanello e as aparições na mídia

No calendário do Rossonero, a data já destacada é 6 de julho, ou seja, o dia em que Amorim chegará a Milão para conhecer melhor todas as instalações do Milan: de Milanello à Casa Milan, passando pelo Vismara e pelo San Siro. Para o técnico português, já é hora de planejar a nova temporada, ciente de que os obstáculos serão muitos e deverão ser analisados com antecedência.

Um desses obstáculos está na nova estrutura administrativa do Milan: Amorim já tem um bom relacionamento com Gardiner, diretor de inteligência futebolística, e está aprofundando seu conhecimento sobre Almastadt, diretor de transferências. Ambos, porém, são homens de dados, de estudos e de algoritmos, não exatamente homens de campo. Nesse aspecto, Amorim é o único a possuir certas características.