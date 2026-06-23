A escolha de Cardinale continua gerando polêmica: depois de passar um mês entre entrevistas pelo Zoom ou viajando pela Europa, a RedBird decidiu não contratar um diretor de futebol para o Milan. Nem mesmo um diretor esportivo. Em termos simples, a diretoria americana decidiu romper com o esquema tradicional italiano para seguir em direção a uma revolução incompleta, pois, no fim das contas, trata-se de uma realocação de diversos recursos internos.
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Milão: faltam jogadores em campo ao lado de Amorim: o que muda entre Milanello e as aparições na mídia
O ÚNICO HOMEM DO FUTEBOL
No calendário do Rossonero, a data já destacada é 6 de julho, ou seja, o dia em que Amorim chegará a Milão para conhecer melhor todas as instalações do Milan: de Milanello à Casa Milan, passando pelo Vismara e pelo San Siro. Para o técnico português, já é hora de planejar a nova temporada, ciente de que os obstáculos serão muitos e deverão ser analisados com antecedência.
Um desses obstáculos está na nova estrutura administrativa do Milan: Amorim já tem um bom relacionamento com Gardiner, diretor de inteligência futebolística, e está aprofundando seu conhecimento sobre Almastadt, diretor de transferências. Ambos, porém, são homens de dados, de estudos e de algoritmos, não exatamente homens de campo. Nesse aspecto, Amorim é o único a possuir certas características.
DUAS DÚVIDAS
Uma pergunta surge espontaneamente: quem estará ao lado de Ruben Amorim no dia a dia em Milanello? Nas últimas temporadas, quem atuou como sentinela no Centro Esportivo rossonero foram Maldini, Massara, em parte Moncada e, depois, Tare, enquanto agora é difícil imaginar que esse papel possa ser desempenhado por um dos homens escolhidos por Cardinale. Outro aspecto que não deve ser subestimado é o relacionado aos compromissos com a mídia, antes e depois dos jogos, quando os torcedores esperam receber informações ou garantias de um dos dirigentes do clube. Zlatan Ibrahimovic já desempenhou essa função no passado, com resultados medíocres e muitas críticas; é improvável que ele volte a se expor na mídia. Mas, se não for ele, quem será?