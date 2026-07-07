O Milan e a Lazio continuam trabalhando para chegar a um acordo sobre a transferência de Mario Gila para Milão. A primeira proposta do clube rossonero, de 25 milhões de euros mais 2 em bônus, não foi considerada suficiente pelo presidente da Lazio, Claudio Lotito: a exigência é de 30 milhões garantidos. 50% do valor que a Lazio receberá pela venda de Gila irá para o Real Madrid.
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Milão, está fechado para Gila: acordo alcançado com a Lazio
O AGENTE DE GILA NA CASA DO MILAN: “ESTAMOS TRABALHANDO”
Alejandro Camano, agente de Mario Gila, está trabalhando ativamente nas negociações: ontem, ele apresentou a oferta do Rossonero à Lazio, em Roma, enquanto nesta manhã se dirigiu à Casa Milan para se encontrar com Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt. Também está em discussão o futuro de Victor Valdenpenas, zagueiro versátil nascido em 2006 que joga pelo Real Madrid.
O agente fez as seguintes declarações aos jornalistas presentes: “Como foi a reunião? Como sempre, todas as reuniões com os clubes italianos são muito boas”.
Em seguida, sobre as negociações envolvendo Gila, Camaño acrescentou: “Otimismo quanto à ida de Gila para o Milan? Há vários nomes, várias negociações, estamos trabalhando nisso”.
NOVA OFERTA
Mario Gila e seu agente, Alejandro Camano, estão pressionando para que ele seja transferido para o Milan, com o qual já têm um acordo para um contrato de cinco anos no valor de 5 milhões de euros líquidos por temporada. Segundo informações, o clube rossonero apresentará, nas próximas horas, uma segunda oferta à Lazio pelo zagueiro espanhol.
ACORDO ALCANÇADO
A segunda oferta do Milan foi aceita pela Lazio: acordo total por um valor próximo a 30 milhões de euros, que sempre foi a exigência de Lotito. Agora, faltam apenas os últimos detalhes antes de Gila assinar o contrato de 5 anos,
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