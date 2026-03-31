Milão: é oficial a contratação de Andrej Kostic, proveniente do Partizan Belgrado. Os detalhes da transação; ele jogará pelo Milan Futuro

Ontem, o vice-presidente do clube sérvio convocou uma Assembleia Extraordinária porque não tinha absolutamente nenhum conhecimento da transação. O ex-jogador da Fiorentina, Mijatovic, disse-se consternado com o ocorrido: “No que diz respeito às informações sobre a transferência de Andrej Kostic para o Milan, sinto-me na obrigação de me dirigir, em primeiro lugar, aos torcedores do Partizan, mas também ao restante do público esportivo. E de esclarecer, claramente, que me distancio totalmente dessa decisão. Afirmo, com toda a responsabilidade, que não fui de forma alguma consultado sobre a transferência de Andrej Kostic e que nunca sequer vi a oferta do Milan. Saliento que, mesmo que tivesse sido envolvido no processo decisório, teria deixado claro e inequivocamente a todos os membros do Conselho de Administração que sou absolutamente contra aceitar uma oferta tão irrisória. Esse comportamento constitui uma grave violação do estatuto social, considerando que, em virtude da minha função e das minhas competências bem definidas, sou responsável por todo o setor esportivo do clube, incluindo as questões relativas à política de mercado e ao desenvolvimento dos jogadores. [Mijatovic ao portal sportske]. É assim que o clube pretende operar no futuro? Vendendo seus jogadores mais promissores a título gratuito? Vocês tomaram essa decisão apesar de o restante do Conselho de Administração, liderado por Rasim Ljajic, saber que, nos últimos meses, mantive intensos contatos e conversas com representantes de diversos times das cinco principais ligas europeias, a respeito de alguns de nossos jovens jogadores, entre os quais Kostic. E que deixei claro a todos que todos os nossos jogadores têm cláusulas de rescisão multimilionárias e que a política do clube é valorizar adequadamente o seu talento e o seu potencial futebolístico. Considero que, com esta transferência, foi criado um precedente perigoso, que terá um impacto extremamente negativo na percepção do valor dos nossos jovens jogadores no mercado futebolístico.

Na qualidade de vice-presidente de uma das maiores instituições esportivas desta região, o Partizan Football Club, espero a máxima transparência não apenas no que diz respeito a esta transferência, mas também a toda a gestão do clube, e que isso ocorra o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, apelo mais uma vez ao restante da diretoria para que, dada a evidente incapacidade de obter os recursos financeiros necessários ao funcionamento normal do clube, e de forma que não prejudique seus interesses, nem viole os princípios estatutários, seja convocada o mais rápido possível e sem demora uma Assembleia Extraordinária do clube, a fim de definir claramente o caminho e a estratégia que um clube tão importante e sério como o FK Partizan deve seguir”.