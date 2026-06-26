Milão, decisão tomada: Amorim aposta forte em Nkunku. O plano para um retorno em grande estilo

Chegando com a expectativa de ocupar uma posição que não era a sua (a de centroavante), o francês levou um bom tempo para se adaptar ao novo campeonato, além de recuperar a forma após um período muito complicado do ponto de vista físico. Nkunku sofreu em silêncio com a falta de confiança depositada nele e com as dificuldades de um esquema tático que o obrigava a jogar sempre de costas para o gol.





Agora a situação está mudando: no 3-4-2-1 de Amorim, Nkunku será titular. Sem exceções. Com a possibilidade de ter sempre, ou na maioria das vezes, a baliza à sua frente, de modo a colocar em prática todas as suas habilidades de finalização. A missão de Amorim é reacender aquela chama dentro do francês e fazê-lo voltar ao desempenho que demonstrou, sobretudo no Leipzig.