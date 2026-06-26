A decisão é definitiva, clara, compartilhada com a equipe e fundamentada na reunião realizada hoje, sexta-feira, 26 de dezembro, na sede do Milan: Amorim quer apostar em Nkunku. Entre os jogadores do elenco atual do Milan, o atacante francês está entre aqueles com as características ideais para o futebol que o ambicioso técnico português pretende implementar. Um primeiro contato formal entre Nkunku e Amorim já ocorreu nos últimos dias, mas temos certeza de que em breve haverá uma reunião em que o ex-técnico do Manchester United reiterará toda a sua confiança nele de vista da próxima temporada.
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Milão, decisão tomada: Amorim aposta forte em Nkunku. O plano para um retorno em grande estilo
TITULAR NO 3-4-2-1
Chegando com a expectativa de ocupar uma posição que não era a sua (a de centroavante), o francês levou um bom tempo para se adaptar ao novo campeonato, além de recuperar a forma após um período muito complicado do ponto de vista físico. Nkunku sofreu em silêncio com a falta de confiança depositada nele e com as dificuldades de um esquema tático que o obrigava a jogar sempre de costas para o gol.
Agora a situação está mudando: no 3-4-2-1 de Amorim, Nkunku será titular. Sem exceções. Com a possibilidade de ter sempre, ou na maioria das vezes, a baliza à sua frente, de modo a colocar em prática todas as suas habilidades de finalização. A missão de Amorim é reacender aquela chama dentro do francês e fazê-lo voltar ao desempenho que demonstrou, sobretudo no Leipzig.
SIRENES TURCAS E INGLESAS
Nkunku tem um contrato de longo prazo com o Milan, válido até 2030. Agora, ele está aproveitando as férias para superar a dupla decepção: a não classificação para a próxima Liga dos Campeões e a convocação para a Copa do Mundo com a França. No dia 12 de julho, ele estará em Milanello para a concentração e, em seguida, tomará uma decisão definitiva sobre o futuro. Seu agente, Zahavi, tem várias propostas da Turquia e da Premier League, mas a prioridade é o Milan. Isso também se deve à estima que Amorim tem por ele.