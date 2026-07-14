O novo Milan de Ruben Amorim está treinando em Milanello para se preparar para a temporada 2026/2027. Entre jogadores lesionados, aqueles que estão de férias ou ainda disputando a Copa do Mundo, o elenco à disposição do técnico português ainda não é o definitivo. Enquanto aguarda o retorno dos “grandes nomes”, o ex-técnico do Manchester United tem, no entanto, a oportunidade de testar em campo vários jovens, como Comotto, Ossola, Cissè, Camarda, Guernier e Kostic.
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Milão, de Ramos a Pulisic: o cronograma de retorno dos jogadores da seleção
O CRONOGRAMA DE RETORNO A MILANELLO
A redação da Sky Sport divulgou o cronograma de retorno dos diversos jogadores ainda ausentes: alguns estão de férias, outros na Copa do Mundo e outros ainda estão de férias, mas lesionados. Vejamos o cronograma em detalhes:
Estupinan – 24 de julho em Milanello
; Gimenez, Pulisic – 29 de julho em Milanello, pois estão lesionados
; GonçaloRamos, Leão – 29 de julho em Perth
; DeWinter, Jashari, Saelemaekers – 2 de agosto em Perth
; Maignan, Rabiot – 12 de agosto em Milanello
Maignan e Rabiot, que disputarão hoje à noite a semifinal contra a Espanha, retornarão em meados de agosto, independentemente do resultado de hoje, pois, de qualquer forma, disputarão uma final. Se será a final principal ou a disputa pelo terceiro e quarto lugares, ainda está para ser definido, mas, de qualquer forma, o retorno à base está praticamente muito próximo da primeira rodada do campeonato, que terá início com Torino x Milan no dia 23 de agosto, às 20h45.
Giménez e Pulisic, ambos afastados por lesão durante a Copa do Mundo, retornarão no final de julho, mas não participarão da turnê: permanecerão em Milanello para tratamento e reabilitação. O restante dos jogadores se juntará ao grupo na Austrália, ao longo do caminho, para disputar os diversos amistosos de verão ao redor do mundo. O caso de Modric é diferente: o croata está formalmente sem contrato, mas, se renovar com o Milan, como parece, ele também retornará nos últimos dias de julho.
A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS AMISTOS E A LISTA ATUAL DE CONVOCADOS
Celtic x Milan: sábado, 25 de julho, Celtic Park – Glasgow
Milan x Inter: quarta-feira, 5 de agosto, Optus Stadium – Perth
Chelsea x Milan: domingo, 9 de agosto, Gelora Bung Karno Stadium – Indonésia
Manchester United x Milan: sábado, 15 de agosto, Tarczynski Arena – Breslavia
GOLEIROS: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani
DEFENSORES: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori
MEIO-CAMPISTAS: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci
ATACANTES: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi
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