Milão, de Ramos a Pulisic: o cronograma de retorno dos jogadores da seleção

A redação da Sky Sport divulgou o cronograma de retorno dos diversos jogadores ainda ausentes: alguns estão de férias, outros na Copa do Mundo e outros ainda estão de férias, mas lesionados. Vejamos o cronograma em detalhes:





Estupinan – 24 de julho em Milanello

; Gimenez, Pulisic – 29 de julho em Milanello, pois estão lesionados

; GonçaloRamos, Leão – 29 de julho em Perth

; DeWinter, Jashari, Saelemaekers – 2 de agosto em Perth

; Maignan, Rabiot – 12 de agosto em Milanello

Maignan e Rabiot, que disputarão hoje à noite a semifinal contra a Espanha, retornarão em meados de agosto, independentemente do resultado de hoje, pois, de qualquer forma, disputarão uma final. Se será a final principal ou a disputa pelo terceiro e quarto lugares, ainda está para ser definido, mas, de qualquer forma, o retorno à base está praticamente muito próximo da primeira rodada do campeonato, que terá início com Torino x Milan no dia 23 de agosto, às 20h45.

Giménez e Pulisic, ambos afastados por lesão durante a Copa do Mundo, retornarão no final de julho, mas não participarão da turnê: permanecerão em Milanello para tratamento e reabilitação. O restante dos jogadores se juntará ao grupo na Austrália, ao longo do caminho, para disputar os diversos amistosos de verão ao redor do mundo. O caso de Modric é diferente: o croata está formalmente sem contrato, mas, se renovar com o Milan, como parece, ele também retornará nos últimos dias de julho.