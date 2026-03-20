Milan, o futuro é agora. Massimiliano Allegri quer levar o time à conquista da Liga dos Campeões, um passo fundamental tanto para a saúde financeira do clube quanto para o desenvolvimento do projeto esportivo. O técnico de Livorno está ciente de que o crescimento da equipe passa pelo campo e pelos resultados, e já tem claro em mente o que será necessário no mercado de transferências para elevar o nível qualitativo do elenco. Traduzindo em termos simples: 4 ou 5 reforços para se tornar 100% competitivo na disputa pelo Scudetto. Contratações que dependem também do orçamento que o clube pretende destinar ao mercado e que será influenciado pela receita proveniente dos muitos jogadores que foram emprestados no verão passado.
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Milão, de Musah e Chukwueze a Bennacer: a situação, caso a caso, dos jogadores emprestados
RESGATES REALIZADOS
Os casos de Tommaso Pobega e Álvaro Morata já haviam sido praticamente arquivados pelo Milan no verão passado: no caso do meio-campista de Giuliano, o Bologna já exerceu e oficializou o direito de resgate por 7 milhões de euros. Quanto ao espanhol, após ter pago 5 milhões de euros ao Galatasaray pela rescisão do empréstimo, o Milan receberá 15 milhões de euros do Como pela venda definitiva do atacante. Dessa forma, considerando um valor residual de 9,75 milhões de euros, o clube rossonero registrará um lucro de capital de aproximadamente 5,25 milhões de euros.
EM DÚVIDA, UMA SURPRESA
Depois de ter repassado 4,5 milhões de euros ao Milan pelo empréstimo com opção de compra, a Atalanta decidiu fazer uma pausa para refletir sobre Yunus Musah. O paradoxo reside na evolução do jogador americano que, nos últimos 15 dias, marcou seu primeiro gol na Série A e o primeiro na Copa da Itália, na semifinal contra a Lazio, após uma fase inicial complicada, marcada por muitas partidas no banco e pouquíssimo tempo em campo. A Dea terá que decidir se vai concretizar a compra, exercendo o direito de resgate por 20,5 milhões. No momento, as chances não parecem tão altas.
Para Filippo Terracciano, a Cremonese, após ter pago ao Diavolo 500 mil euros de empréstimo oneroso, tem a obrigação de resgate por 3,5 milhões em caso de manutenção na categoria. Aqui estão as dificuldades, de forma surpreendente e em contraponto ao que se via há um mês.
MAIOR VALORIZAÇÃO DE COLOMBO
Lorenzo Colombo está prestes a se tornar jogador do Genoa a título definitivo por cerca de 10 milhões, o que representaria um lucro total para o Milan. Com 29 partidas disputadas e 6 gols marcados até agora, o atacante da Brianza já atingiu os dois primeiros parâmetros que acionam a cláusula de compra obrigatória: o último está ligado à permanência do clube da Ligúria na Série A, o que já é uma espécie de formalidade para uma equipe que, com De Rossi, vem apresentando uma média de pontos digna da Liga Europa.
TORNA BENNACER
No caso de Bennacer, a negociação com o Dinamo Zagreb foi fechada com base em um empréstimo sem custos, com opção de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros. Vale ressaltar ainda que o salário de Bennacer, de 4 milhões de euros líquidos por temporada previstos no contrato que o vincula ao Milan até 2027, é pago em 40% pelo clube croata, enquanto os 60% restantes são cobertos pelos rossoneri.
Considerando os parâmetros econômicos fora do alcance do clube croata e a persistência dos problemas físicos, o retorno de Bennacer ao Milan é quase certo.
SPERANZA CHUKWUEZE
O Fulham está muito satisfeito com o desempenho de Chukwueze e há grandes chances de que, ao final da temporada, o clube exerça a opção de compra por cerca de 28 milhões de euros. É aí que residem as maiores esperanças do clube rossonero em relação ao ponta-esquerda nigeriano, que, até o momento, marcou 3 gols e deu 4 assistências em 16 partidas da Premier League.