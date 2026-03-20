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CM Grafica Milan Musah Chukwueze cessioni 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milão, de Musah e Chukwueze a Bennacer: a situação, caso a caso, dos jogadores emprestados

Milão: o orçamento para o mercado de transferências será influenciado pela receita proveniente dos jogadores emprestados: estão em jogo quase 100 milhões de euros.

Milan, o futuro é agora. Massimiliano Allegri quer levar o time à conquista da Liga dos Campeões, um passo fundamental tanto para a saúde financeira do clube quanto para o desenvolvimento do projeto esportivo. O técnico de Livorno está ciente de que o crescimento da equipe passa pelo campo e pelos resultados, e já tem claro em mente o que será necessário no mercado de transferências para elevar o nível qualitativo do elenco. Traduzindo em termos simples: 4 ou 5 reforços para se tornar 100% competitivo na disputa pelo Scudetto. Contratações que dependem também do orçamento que o clube pretende destinar ao mercado e que será influenciado pela receita proveniente dos muitos jogadores que foram emprestados no verão passado.

  • RESGATES REALIZADOS

    Os casos de Tommaso Pobega e Álvaro Morata já haviam sido praticamente arquivados pelo Milan no verão passado: no caso do meio-campista de Giuliano, o Bologna já exerceu e oficializou o direito de resgate por 7 milhões de euros. Quanto ao espanhol, após ter pago 5 milhões de euros ao Galatasaray pela rescisão do empréstimo, o Milan receberá 15 milhões de euros do Como pela venda definitiva do atacante. Dessa forma, considerando um valor residual de 9,75 milhões de euros, o clube rossonero registrará um lucro de capital de aproximadamente 5,25 milhões de euros. 

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  • EM DÚVIDA, UMA SURPRESA

    Depois de ter repassado 4,5 milhões de euros ao Milan pelo empréstimo com opção de compra, a Atalanta decidiu fazer uma pausa para refletir sobre Yunus Musah. O paradoxo reside na evolução do jogador americano que, nos últimos 15 dias, marcou seu primeiro gol na Série A e o primeiro na Copa da Itália, na semifinal contra a Lazio, após uma fase inicial complicada, marcada por muitas partidas no banco e pouquíssimo tempo em campo. A Dea terá que decidir se vai concretizar a compra, exercendo o direito de resgate por 20,5 milhões. No momento, as chances não parecem tão altas.


    Para Filippo Terracciano, a Cremonese, após ter pago ao Diavolo 500 mil euros de empréstimo oneroso, tem a obrigação de resgate por 3,5 milhões em caso de manutenção na categoria. Aqui estão as dificuldades, de forma surpreendente e em contraponto ao que se via há um mês.

  • MAIOR VALORIZAÇÃO DE COLOMBO

    Lorenzo Colombo está prestes a se tornar jogador do Genoa a título definitivo por cerca de 10 milhões, o que representaria um lucro total para o Milan. Com 29 partidas disputadas e 6 gols marcados até agora, o atacante da Brianza já atingiu os dois primeiros parâmetros que acionam a cláusula de compra obrigatória: o último está ligado à permanência do clube da Ligúria na Série A, o que já é uma espécie de formalidade para uma equipe que, com De Rossi, vem apresentando uma média de pontos digna da Liga Europa.

  • TORNA BENNACER

    No caso de Bennacer, a negociação com o Dinamo Zagreb foi fechada com base em um empréstimo sem custos, com opção de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros. Vale ressaltar ainda que o salário de Bennacer, de 4 milhões de euros líquidos por temporada previstos no contrato que o vincula ao Milan até 2027, é pago em 40% pelo clube croata, enquanto os 60% restantes são cobertos pelos rossoneri.


    Considerando os parâmetros econômicos fora do alcance do clube croata e a persistência dos problemas físicos, o retorno de Bennacer ao Milan é quase certo.

  • SPERANZA CHUKWUEZE

    O Fulham está muito satisfeito com o desempenho de Chukwueze e há grandes chances de que, ao final da temporada, o clube exerça a opção de compra por cerca de 28 milhões de euros. É aí que residem as maiores esperanças do clube rossonero em relação ao ponta-esquerda nigeriano, que, até o momento, marcou 3 gols e deu 4 assistências em 16 partidas da Premier League.

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