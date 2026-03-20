Milão, de Musah e Chukwueze a Bennacer: a situação, caso a caso, dos jogadores emprestados

Depois de ter repassado 4,5 milhões de euros ao Milan pelo empréstimo com opção de compra, a Atalanta decidiu fazer uma pausa para refletir sobre Yunus Musah. O paradoxo reside na evolução do jogador americano que, nos últimos 15 dias, marcou seu primeiro gol na Série A e o primeiro na Copa da Itália, na semifinal contra a Lazio, após uma fase inicial complicada, marcada por muitas partidas no banco e pouquíssimo tempo em campo. A Dea terá que decidir se vai concretizar a compra, exercendo o direito de resgate por 20,5 milhões. No momento, as chances não parecem tão altas.





Para Filippo Terracciano, a Cremonese, após ter pago ao Diavolo 500 mil euros de empréstimo oneroso, tem a obrigação de resgate por 3,5 milhões em caso de manutenção na categoria. Aqui estão as dificuldades, de forma surpreendente e em contraponto ao que se via há um mês.