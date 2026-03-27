A possibilidade de ver Comotto, a partir do próximo verão, integrando-se de forma permanente ao Milanello na temporada 2026/27 representa uma opção concreta que o clube está avaliando com atenção. Uma escolha que demonstraria a vontade de apostar em jovens talentos já formados dentro do próprio sistema rossonero.





Para Comotto, seria um passo fundamental no processo de crescimento, com a oportunidade de se confrontar dia após dia com um ambiente de alto nível e de se medir às mudanças que um campeonato da Série A implica. Muito dependerá das avaliações finais que serão feitas nos próximos meses, mas o rumo pode estar realmente traçado: Comotto não mais por empréstimo, mas imediatamente com Allegri no Milan como sexta opção.