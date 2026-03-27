Christian Comotto é um talento em ascensão. O seu crescimento com a camisa do Spezia é resultado de uma série de fatores: qualidades técnicas acima da média dos jovens da sua idade (nascido em 2008), mentalidade profissional e uma ambição certamente promissora a ser cultivada nos próximos anos. Depois de ter encantado, no verdadeiro sentido da palavra, nas categorias de base do Milan, ele escolheu o caminho do empréstimo para se medir com o futebol dos grandes. Uma escolha que recaiu sobre uma região, a da Ligúria, sedenta por futebol de verdade. Filho do ex-zagueiro Gianluca Comotto, ele está demonstrando ter uma personalidade fora do comum, confirmada também pelo famoso pênalti de bicicleta marcado com o time principal do Milan durante a turnê de verão na Austrália.
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Milão, Comotto brilha contra o Spezia: a possível revelação para a próxima temporada, os detalhes
NÚMEROS POSITIVOS
Em La Spezia, Comotto vem conquistando um espaço considerável, apesar da difícil situação do clube bianconero, que disputa um campeonato com objetivos e perspectivas diferentes daqueles traçados no início da temporada. Até mesmo a passagem de Donadoni terminou de forma amarga, e Luca D’Angelo voltou ao comando, com a equipe que, atualmente, estaria rebaixada, considerando a classificação provisória. Apesar do desempenho da equipe, o meio-campista, de propriedade do Milan, entrou em campo 22 vezes em 32 partidas, com picos de desempenho muito altos, como na partida fora de casa contra o ambicioso Palermo, onde foi eleito o melhor em campo.
CARACTERÍSTICAS
Comotto é o típico meio-campista moderno, capaz de desempenhar com o mesmo rendimento as funções de meio-campista central, meia-atacante ou volante. Destro natural, com uma estrutura física já imponente (185 cm), destaca-se pela inteligência tática e pela capacidade de leitura do jogo. Joga bem tanto no jogo curto quanto no longo e vem de uma semana importante em nível pessoal: marcou com a seleção italiana sub-19 de Bollini na vitória contra os homólogos da Hungria.
ESTIMADO POR ALLEGRI
Massimiliano Allegri fez comentários positivos sobre a evolução de Comotto, considerando-o pronto para dar um salto de nível. Sua comissão técnica o acompanha passo a passo, jogo a jogo, em sua aventura na Série B com o Spezia. O técnico de Livorno também o elogiou publicamente em uma recente coletiva de imprensa, apontando-o como um dos jovens talentos rossoneri sobre os quais deve ser construído o Milan do futuro.
DIRETO PARA O TIME TITULAR
A possibilidade de ver Comotto, a partir do próximo verão, integrando-se de forma permanente ao Milanello na temporada 2026/27 representa uma opção concreta que o clube está avaliando com atenção. Uma escolha que demonstraria a vontade de apostar em jovens talentos já formados dentro do próprio sistema rossonero.
Para Comotto, seria um passo fundamental no processo de crescimento, com a oportunidade de se confrontar dia após dia com um ambiente de alto nível e de se medir às mudanças que um campeonato da Série A implica. Muito dependerá das avaliações finais que serão feitas nos próximos meses, mas o rumo pode estar realmente traçado: Comotto não mais por empréstimo, mas imediatamente com Allegri no Milan como sexta opção.