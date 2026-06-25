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Grafica Alphadjo Cisse MilanCalciomercato

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Milão: Cissè treina nos Abruzos para estar pronto com Amorim: o que se sabe sobre o futuro

Milan
Mercado da bola

Alphadjo Cisse (sobrenome suave, deve-se pronunciar com a ênfase no “i”, segundo ele mesmo) chegou a Catanzaro no verão passado por empréstimo do Hellas Verona; na verdade, sua chegada passou um pouco despercebida, dada a campanha de contratações dos giallorossi, que, para o meio-campo ofensivo, haviam garantido primeiro um talento como Liberali e, em seguida, um camisa dez de qualidade indiscutível como Rémi Oudin.


Nascido em 2006, natural de Treviso e originário da Guiné, sempre convocado para a Seleção Sub-21 pelo técnico Baldini, Cisse começou em Catanzaro atuando como meia-atacante esquerdo em um 3-4-2-1 — provavelmente sua posição ideal. Porém, por questões de equilíbrio, Aquilani alterou o esquema tático, colocando um meio-campista no lugar de um meia-atacante. Com o novo esquema, ele se manteve como o único verdadeiro finalizador atrás de Iemmello e demonstrou um repertório fora do comum, composto por arrancadas devastadoras com a bola nos pés, criatividade no um contra um, assistências e gols.



  • IMPACTO DEVASTADOR

    Quando ele se abaixa para receber a bola, de costas para o gol, pressionar esse jogador da Série B é inútil, pois, com seus controles precisos e os movimentos do quadril, ele consegue se virar num piscar de olhos e abrir um metro de distância entre si e seus adversários. O Catanzaro se tornou o time mais acompanhado na Itália por olheiros estrangeiros e nacionais; todos estão de olho nesse talento capaz de marcar seis gols, um mais bonito que o outro, graças também à intuição certeira do diretor esportivo Polito e do técnico Aquilani.

    • Publicidade

  • PARADA E OPERAÇÃO

    O Milan queria contratar Cisse já no verão de 2023, e depois em 2024, mas o Verona pedia muito por um jogador que, sim, tinha se saído muito bem, mas apenas na categoria Primavera. Após o grande desempenho no início da temporada, chegou a hora de concretizar um interesse de longa data com Furlani, que, graças às excelentes relações com o agente Busardò, conseguiu se antecipar ao PSV (que já estava prestes a assinar o contrato) e chegou a um acordo com o Verona por cerca de 10 milhões de euros, incluindo bônus.


    O novo jogador do Rossonero, contratado do Verona no último dia da janela de transferências, mas emprestado ao Catanzaro até o final da temporada, sofreu uma lesão durante a partida vencida alguns dias depois contra a Reggiana. Segue o comunicado do clube sobre a cirurgia realizada na Finlândia:


    Alphadjo Cisse foi submetido a uma cirurgia na Finlândia para reparar a ruptura do tendão dos adutores da coxa direita.

    A cirurgia foi realizada pelo professor Lasse Lempainen, especialista de referência internacional para esse tipo de lesão, na presença do médico do time rossonero, Lorenzo Raffo. A cirurgia foi um sucesso total, conforme informado pela equipe médica.

    O tempo de recuperação está estimado em cerca de quatro meses. Tendo em vista o prognóstico, a temporada do jogador pode ser considerada encerrada.

    O processo de reabilitação será conduzido pela equipe médica do Milan, em acordo com a U.S. Catanzaro, que acompanharão em conjunto as diferentes fases da recuperação até o retorno completo às atividades competitivas.

  • CONDIÇÕES EM ORDEM

    Nestes últimos meses, a equipe médica do Milan tem recebido relatórios constantes do Catanzaro, mantendo uma comunicação muito eficaz sobre Cisse. O plano de recuperação está ocorrendo sem contratempos, e a jogadora do Catanzaro está se esforçando ao máximo para voltar à forma o mais rápido possível. O objetivo é estar pronta para o início da pré-temporada de verão do Milan, prevista para a segunda quinzena de julho.

  • TREINOS EM MONTESILVANO

    Segundo informações do site calciomercato.com, Cissè está treinando no centro esportivo Vestina Zampacorta, em Montesilvano, na província de Pescara. Treino e dedicação para estar pronto no dia 12 de julho, quando estará em Milanello para a concentração do time principal do Milan. Com ambição e muita vontade de mostrar todo o seu talento.