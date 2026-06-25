O Milan queria contratar Cisse já no verão de 2023, e depois em 2024, mas o Verona pedia muito por um jogador que, sim, tinha se saído muito bem, mas apenas na categoria Primavera. Após o grande desempenho no início da temporada, chegou a hora de concretizar um interesse de longa data com Furlani, que, graças às excelentes relações com o agente Busardò, conseguiu se antecipar ao PSV (que já estava prestes a assinar o contrato) e chegou a um acordo com o Verona por cerca de 10 milhões de euros, incluindo bônus.





O novo jogador do Rossonero, contratado do Verona no último dia da janela de transferências, mas emprestado ao Catanzaro até o final da temporada, sofreu uma lesão durante a partida vencida alguns dias depois contra a Reggiana. Segue o comunicado do clube sobre a cirurgia realizada na Finlândia:





Alphadjo Cisse foi submetido a uma cirurgia na Finlândia para reparar a ruptura do tendão dos adutores da coxa direita.

A cirurgia foi realizada pelo professor Lasse Lempainen, especialista de referência internacional para esse tipo de lesão, na presença do médico do time rossonero, Lorenzo Raffo. A cirurgia foi um sucesso total, conforme informado pela equipe médica.

O tempo de recuperação está estimado em cerca de quatro meses. Tendo em vista o prognóstico, a temporada do jogador pode ser considerada encerrada.

O processo de reabilitação será conduzido pela equipe médica do Milan, em acordo com a U.S. Catanzaro, que acompanharão em conjunto as diferentes fases da recuperação até o retorno completo às atividades competitivas.