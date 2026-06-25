Alphadjo Cisse (sobrenome suave, deve-se pronunciar com a ênfase no “i”, segundo ele mesmo) chegou a Catanzaro no verão passado por empréstimo do Hellas Verona; na verdade, sua chegada passou um pouco despercebida, dada a campanha de contratações dos giallorossi, que, para o meio-campo ofensivo, haviam garantido primeiro um talento como Liberali e, em seguida, um camisa dez de qualidade indiscutível como Rémi Oudin.
Nascido em 2006, natural de Treviso e originário da Guiné, sempre convocado para a Seleção Sub-21 pelo técnico Baldini, Cisse começou em Catanzaro atuando como meia-atacante esquerdo em um 3-4-2-1 — provavelmente sua posição ideal. Porém, por questões de equilíbrio, Aquilani alterou o esquema tático, colocando um meio-campista no lugar de um meia-atacante. Com o novo esquema, ele se manteve como o único verdadeiro finalizador atrás de Iemmello e demonstrou um repertório fora do comum, composto por arrancadas devastadoras com a bola nos pés, criatividade no um contra um, assistências e gols.