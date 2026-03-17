Rafa Leão volta a ser motivo de preocupação para o Milan. Os nove gols no campeonato não compensam uma temporada mais uma vez irregular e pouco convincente para o português. A cena que ele fez no momento da substituição contra a Lazio reacendeu o debate sobre a atitude do jogador e sua mentalidade. Esse fator, somado ao seu desempenho e à dificuldade de se encaixar no esquema de Allegri, coloca em sério risco seu futuro em Milão. A renovação não acontece e Leão está no mercado, onde, no entanto, não parece haver fila para contratá-lo.
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Milão, caso Leão: a discussão com Pulisic, a renovação suspensa e as dúvidas sobre o futuro. Ele está no mercado, mas não há ofertas por ele
LEAO-MILAN, HÁ TENSÃO
O Milan e Leão, uma longa história de amor que agora atravessa um momento difícil. O que aconteceu no Olimpico, com o jogador recusando a substituição e se esquivando da tentativa de abraço de Allegri, deixou marcas. Não do ponto de vista disciplinar, pois o jogador não deve ser multado, mas sim no que diz respeito ao moral do grupo.
Os nervos à flor da pele, de fato, continuaram mesmo após o apito final, e o que Rafa fez não foi bem recebido pelos dirigentes e companheiros; basta ver as reações de Tare e Maignan. Além disso, a briga com Pulisic teria continuado até mesmo no vestiário, levando Allegri a ter que intervir. E esse não teria sido o único deslize do português que, pelo contrário, como escreve o Corriere della Sera, nas últimas semanas, não teria parecido tão concentrado no destino do clube, como atestariam alguns cafés da manhã em grupo que ele deixou de comparecer.
QUE FUTURO?
Todas essas situações complicam o futuro da estrela do Milan, um futuro que ainda está por se definir. As negociações para a renovação do contrato, que vence em 2028 – e lhe garante 5,5 milhões por ano –, foram de fato suspensas, e as conversas serão retomadas, eventualmente, ao final da temporada. O certo é que o Milan ouvirá ofertas do mercado no verão, se houver.
Apesar de ter uma cláusula de rescisão de 170 milhões, o português poderiaser vendido já por valores próximos a 80 milhões, mas, por enquanto, ainda não chegaram ofertas milionárias por ele. Como explica o Corriere, os rossoneri esperam por possíveis interesses da Premier League e da Arábia Saudita.
Caso a saída de Leão se concretize, o Milan já teria identificado seu potencial substituto. Trata-se, segundo a Gazzetta, do norueguês Antonio Nusa, atacante nascido em 2005 do Leipzig, avaliado em 35 milhões de euros.