Milão, caso Leão: a discussão com Pulisic, a renovação suspensa e as dúvidas sobre o futuro. Ele está no mercado, mas não há ofertas por ele

O Milan e Leão, uma longa história de amor que agora atravessa um momento difícil. O que aconteceu no Olimpico, com o jogador recusando a substituição e se esquivando da tentativa de abraço de Allegri, deixou marcas. Não do ponto de vista disciplinar, pois o jogador não deve ser multado, mas sim no que diz respeito ao moral do grupo.

Os nervos à flor da pele, de fato, continuaram mesmo após o apito final, e o que Rafa fez não foi bem recebido pelos dirigentes e companheiros; basta ver as reações de Tare e Maignan. Além disso, a briga com Pulisic teria continuado até mesmo no vestiário, levando Allegri a ter que intervir. E esse não teria sido o único deslize do português que, pelo contrário, como escreve o Corriere della Sera, nas últimas semanas, não teria parecido tão concentrado no destino do clube, como atestariam alguns cafés da manhã em grupo que ele deixou de comparecer.