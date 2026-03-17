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CM grafica Milan Allegri Leao 2 1Getty Images
Redazione Calciomercato

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Milão, caso Leão: a discussão com Pulisic, a renovação suspensa e as dúvidas sobre o futuro. Ele está no mercado, mas não há ofertas por ele

Momento difícil para o português, cujo futuro continua incerto.

Rafa Leão volta a ser motivo de preocupação para o Milan. Os nove gols no campeonato não compensam uma temporada mais uma vez irregular e pouco convincente para o português. A cena que ele fez no momento da substituição contra a Lazio reacendeu o debate sobre a atitude do jogador e sua mentalidade. Esse fator, somado ao seu desempenho e à dificuldade de se encaixar no esquema de Allegri, coloca em sério risco seu futuro em Milão. A renovação não acontece e Leão está no mercado, onde, no entanto, não parece haver fila para contratá-lo.

  • LEAO-MILAN, HÁ TENSÃO

    O Milan e Leão, uma longa história de amor que agora atravessa um momento difícil. O que aconteceu no Olimpico, com o jogador recusando a substituição e se esquivando da tentativa de abraço de Allegri, deixou marcas. Não do ponto de vista disciplinar, pois o jogador não deve ser multado, mas sim no que diz respeito ao moral do grupo.

    Os nervos à flor da pele, de fato, continuaram mesmo após o apito final, e o que Rafa fez não foi bem recebido pelos dirigentes e companheiros; basta ver as reações de Tare e Maignan. Além disso, a briga com Pulisic teria continuado até mesmo no vestiário, levando Allegri a ter que intervir. E esse não teria sido o único deslize do português que, pelo contrário, como escreve o Corriere della Sera, nas últimas semanas, não teria parecido tão concentrado no destino do clube, como atestariam alguns cafés da manhã em grupo que ele deixou de comparecer.

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  • QUE FUTURO?

    Todas essas situações complicam o futuro da estrela do Milan, um futuro que ainda está por se definir. As negociações para a renovação do contrato, que vence em 2028 – e lhe garante 5,5 milhões por ano –, foram de fato suspensas, e as conversas serão retomadas, eventualmente, ao final da temporada. O certo é que o Milan ouvirá ofertas do mercado no verão, se houver.

    Apesar de ter uma cláusula de rescisão de 170 milhões, o português poderiaser vendido já por valores próximos a 80 milhões, mas, por enquanto, ainda não chegaram ofertas milionárias por ele. Como explica o Corriere, os rossoneri esperam por possíveis interesses da Premier League e da Arábia Saudita.

    Caso a saída de Leão se concretize, o Milan já teria identificado seu potencial substituto. Trata-se, segundo a Gazzetta, do norueguês Antonio Nusa, atacante nascido em 2005 do Leipzig, avaliado em 35 milhões de euros.

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