Gerry Cardinale, proprietário do Milan, falou à margem da apresentação de Amorim como novo técnico: “Como vocês sabem, este é um dia muito importante para o AC Milan; estou aqui para apresentar a vocês o novo técnico. Desde o final da última temporada, muitas coisas mudaram; pela primeira vez desde que sou proprietário, haverá muitas novidades. Em um mês, realizamos o equivalente a seis meses de reuniões, tudo isso para rever alguns aspectos entre a comissão técnica e a diretoria”.
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Milão, Cardinale: “Vamos jogar para vencer; quero um futebol emocionante e bonito de se assistir. Sou o principal responsável por isso”
JOGAMOS PARA VENCER
"Queremos levar o Milan de volta ao seu grande e glorioso passado, e isso é importante para todos: jogamos para vencer. Não é como se jogássemos apenas para não perder. Esse deve ser o nosso novo estilo. Deve ser um futebol emocionante, bonito de se ver."
É HORA DE AGIR
Em seguida, ele continua: “Quero criar uma nova cultura; o passado ficou para trás. Agora estou aqui, sou eu o responsável, estou na linha de frente. Mas, atrás de mim, há toda uma equipe. Trabalhamos muito para ter o Ruben como nossa nova referência. O diálogo com o restante da equipe foi fundamental. Escolhi as melhores pessoas que trabalham comigo e as trouxe para a casa do Milan. As ações que realizaremos falarão por si mesmas”.
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