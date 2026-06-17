Milão: Cardinale tenta impedir a saída de Pulisic; notícia importante sobre Amorim; o que está acontecendo entre a Roma e a renovação do contrato

Nas primeiras conversas exploratórias sobre o mercado, Amorim foi bastante claro com o presidente do Milan, Cardinale: Pulisic é um jogador em torno do qual se pode construir não apenas o presente, mas também o futuro. O ex-jogador do Chelsea é um perfil que agrada muito ao técnico português, que pretende apostar fortemente nele na próxima temporada.





Uma posição que contou com o total apoio do número 1 do fundo RedBird, Cardinale, que, há vários dias, vem enviando mensagens a Pulisic para demonstrar toda a sua estima e admiração.