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grafica pulisic milan 2025 2026 sito 16 9Getty Images

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Milão: Cardinale tenta impedir a saída de Pulisic; notícia importante sobre Amorim; o que está acontecendo entre a Roma e a renovação do contrato

Milão: Cardinale quer fazer de Pulisic o rosto da nova era; o americano não está convencido a ficar

Nas primeiras conversas exploratórias sobre o mercado, Amorim foi bastante claro com o presidente do Milan, Cardinale: Pulisic é um jogador em torno do qual se pode construir não apenas o presente, mas também o futuro. O ex-jogador do Chelsea é um perfil que agrada muito ao técnico português, que pretende apostar fortemente nele na próxima temporada.


Uma posição que contou com o total apoio do número 1 do fundo RedBird, Cardinale, que, há vários dias, vem enviando mensagens a Pulisic para demonstrar toda a sua estima e admiração.

  • TENTATIVA EM ANDAMENTO

    Apesar de uma temporada de altos e baixos, com nada menos que 8 gols marcados na primeira parte e as 21 partidas seguintes sem sequer um gol, Pulisic conta com a total confiança de Cardinale. O número 1 da RedBird quer transformá-lo no jogador mais emblemático do elenco, no lugar de Leão, e é nesse contexto que devem ser interpretadas as tentativas (até agora infrutíferas) de convencê-lo a prorrogar seu contrato atual, que vence em 2027, por mais 2 ou 3 anos. Christian continua se fazendo de difícil por dois motivos em especial: ele quer um salário alto, superior ao atual de Leão, e está avaliando seriamente a possibilidade de encerrar sua trajetória em Milão.

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  • ROMA À ESPREITA

    Para Pulisic, não se trata apenas de uma questão de dinheiro, mas também das sensações que ele vive dia após dia dentro do ecossistema conhecido como Milan. Essas vibrações o levaram a uma situação de escasso diálogo tanto com os dirigentes anteriores quanto com os atuais. A Roma está se empenhando de fato, já teve mais de um contato com a equipe de assessoria do jogador: estão previstas novas atualizações para entender se há margem para iniciar uma negociação.