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Milão: Cardinale precisa resolver a questão de Pulisic; a renovação não é o ponto mais importante

Milan

O New York City não desiste de Pulisic: o americano está tentado, mas o Milan não cede

"Eu diria que estamos interessados nos jogadores da mais alta qualidade que pudermos contratar. Um jogador como Christian Pulisic, em nossa opinião, seria fantástico nos Estados Unidos, fantástico na MLS e, naturalmente, fantástico em Nova York".


A confirmação vem das palavras do CEO do clube, Brad Sims, que, durante um evento para a imprensa organizado pela MLS, admitiu abertamente sonhar com a contratação do astro do Milan, o melhor jogador americano da atualidade. Mas há outra parte da entrevista que merece reflexão: “Acreditamos que Christian vai querer jogar aqui, que vai querer jogar na MLS e que vai querer voltar para casa. Seja qual for o momento, achamos e esperamos que o New York City FC esteja no topo da lista de times em que ele gostaria de jogar. O Milan não quer liberá-lo, então isso significa que, por enquanto, a negociação está paralisada”.



  • AS DÚVIDAS DE PULISIC

    O New York City, por meio das palavras de seu CEO, confirma que Pulisic está longe de estar convencido a permanecer no Milan e também abre a possibilidade de um retorno à MLS. Depois de recusar, há um ano, a renovação proposta pelo Milan, o “Capitão América” nunca enviou mensagens claras e tranquilizadoras sobre seu futuro: a sensação é que o craque americano esteja tentado pela possibilidade de iniciar um novo capítulo profissional e que precise de novos estímulos. O desempenho fraco e decepcionante na segunda metade da última temporada é mais um argumento a favor dessa sensação, que já se tornou generalizada.

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  • A OPÇÃO NÃO É SUFICIENTE

    Do lado do Milan, sempre prevaleceu uma certa tranquilidade em relação ao caso Pulisic, mesmo nos últimos meses, pois, apesar do mal-estar do jogador, há uma cláusula no contrato (que o clube rossonero pode acionar unilateralmente) para a renovação até 2028. Cardinale sabe que não bastará exercer essa opção para entregar a Amorim a melhor versão possível de Pulisic: o presidente da RedBird quer fazer de Pulisic o símbolo da nova era, mas é necessária a aprovação do jogador. Que as dúvidas demonstradas nos últimos meses deem lugar a uma confiança renovada no projeto.

  • PROGRAMA DA CIMEIRA

    Pulisic está aproveitando as férias e, por parte do Milan, não há pressa em abordar o assunto. Os contatos com sua equipe são frequentes e, em breve, será marcada uma ligação também com o jogador: Cardinale quer propor um novo contrato com condições melhores do que as atuais. Um sinal forte para tentar reforçar a liderança do número 11 rossonero dentro do grupo e para que ele recupere a confiança que foi perdida nos últimos meses. Uma ajuda pode vir do mercado: a Roma já se afastou há algum tempo; a única opção concreta (no momento) é o retorno para casa, na MLS.

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