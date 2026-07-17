Milão: Cardinale precisa resolver a questão de Pulisic; a renovação não é o ponto mais importante

"Eu diria que estamos interessados nos jogadores da mais alta qualidade que pudermos contratar. Um jogador como Christian Pulisic, em nossa opinião, seria fantástico nos Estados Unidos, fantástico na MLS e, naturalmente, fantástico em Nova York".





A confirmação vem das palavras do CEO do clube, Brad Sims, que, durante um evento para a imprensa organizado pela MLS, admitiu abertamente sonhar com a contratação do astro do Milan, o melhor jogador americano da atualidade. Mas há outra parte da entrevista que merece reflexão: “Acreditamos que Christian vai querer jogar aqui, que vai querer jogar na MLS e que vai querer voltar para casa. Seja qual for o momento, achamos e esperamos que o New York City FC esteja no topo da lista de times em que ele gostaria de jogar. O Milan não quer liberá-lo, então isso significa que, por enquanto, a negociação está paralisada”.







