Possível reviravolta inesperada para o Milan: Gerry Cardinale estaria avaliando a possibilidade de confiar a direção esportiva do clube rossonero a um dirigente de nacionalidade italiana. Nesse sentido, ganha força a candidatura de Domenico Teti, conforme relatado por Gianluca Di Marzio para a Sky, um dirigente italiano que, nos últimos anos, construiu uma carreira longe da Série A, mas acumulando experiências em diversos campeonatos europeus e não só.
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Milão: Cardinale pensa em um diretor esportivo italiano; surge a ideia de Teti, ex-jogador do Wolverhampton
ESCOUTISMO E SUSTENTABILIDADE
Teti é um profissional especializado em olheiros internacionais, características que se alinham à filosofia que o clube rossonero está tentando implementar, com o objetivo de valorizar talentos que também possam gerar ganhos financeiros.
ÓTIMAS JOGADAS CONTRA OS WOLVES
Nos últimos anos, Teti trabalhou no Wolverhampton, da Premier League, contribuindo para negociações que geraram importantes retornos financeiros para o clube inglês. Entre elas, destacam-se as transferências de Fabio Silva para o Borussia Dortmund, de Matheus Cunha para o Manchester United e de Rayan Aït-Nouri para o Manchester City. Uma trajetória que chegou ao fim recentemente após divergências internas sobre a decisão da diretoria de demitir o técnico Vítor Pereira.
PROMOÇÕES E INSIGNIAS
A carreira de Teti começou no Hellas Verona; em seguida, ele deu os primeiros passos no exterior com a passagem pelo Lugano, na Suíça, antes de assinar com a Sampdoria: com a camisa azul e preta, ele conquistou o título da Série B e garantiu o acesso, também graças às boas contratações, entre as quais Icardi e Mustafi, na época dois jovens talentos em ascensão. Após a passagem por Gênova, ele foi para o Novara, onde também comemorou o título do campeonato e o retorno do clube à Série B; no ano seguinte, esteve perto de uma façanha histórica, chegando a um passo do acesso à Série A com Baroni no comando, uma trajetória interrompida apenas na final dos playoffs (não está descartado que possam voltar a trabalhar juntos no Lecce). De 2018 a 2021, ele teve outra experiência no exterior, deixando sua marca também em Chipre ao conquistar o campeonato com o Apoel Nicósia. Sua última passagem foi pelo Wolverhampton, onde teve um ótimo desempenho no mercado de transferências; antes disso, ele também fez uma passagem pela Arábia Saudita no novo projeto da Saudi Pro League, trabalhando no Al-Shabab com jogadores como Carrasco e Rakitic.