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Cardinale Grafica Milan

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Milão: Cardinale pensa em um diretor esportivo italiano; surge a ideia de Teti, ex-jogador do Wolverhampton

Milan
Mercado da bola

Milão: Domenico Teti é a mais recente opção para o cargo de diretor esportivo; ele já trabalhou com o Lugano, o Novara, a Sampdoria, o Apoel de Nicósia, o Al-Shabab e o Wolverhampton

Possível reviravolta inesperada para o Milan: Gerry Cardinale estaria avaliando a possibilidade de confiar a direção esportiva do clube rossonero a um dirigente de nacionalidade italiana. Nesse sentido, ganha força a candidatura de Domenico Teti, conforme relatado por Gianluca Di Marzio para a Sky, um dirigente italiano que, nos últimos anos, construiu uma carreira longe da Série A, mas acumulando experiências em diversos campeonatos europeus e não só.

  • ESCOUTISMO E SUSTENTABILIDADE

    Teti é um profissional especializado em olheiros internacionais, características que se alinham à filosofia que o clube rossonero está tentando implementar, com o objetivo de valorizar talentos que também possam gerar ganhos financeiros.

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  • ÓTIMAS JOGADAS CONTRA OS WOLVES

    Nos últimos anos, Teti trabalhou no Wolverhampton, da Premier League, contribuindo para negociações que geraram importantes retornos financeiros para o clube inglês. Entre elas, destacam-se as transferências de Fabio Silva para o Borussia Dortmund, de Matheus Cunha para o Manchester United e de Rayan Aït-Nouri para o Manchester City. Uma trajetória que chegou ao fim recentemente após divergências internas sobre a decisão da diretoria de demitir o técnico Vítor Pereira.

  • PROMOÇÕES E INSIGNIAS

    A carreira de Teti começou no Hellas Verona; em seguida, ele deu os primeiros passos no exterior com a passagem pelo Lugano, na Suíça, antes de assinar com a Sampdoria: com a camisa azul e preta, ele conquistou o título da Série B e garantiu o acesso, também graças às boas contratações, entre as quais Icardi e Mustafi, na época dois jovens talentos em ascensão. Após a passagem por Gênova, ele foi para o Novara, onde também comemorou o título do campeonato e o retorno do clube à Série B; no ano seguinte, esteve perto de uma façanha histórica, chegando a um passo do acesso à Série A com Baroni no comando, uma trajetória interrompida apenas na final dos playoffs (não está descartado que possam voltar a trabalhar juntos no Lecce). De 2018 a 2021, ele teve outra experiência no exterior, deixando sua marca também em Chipre ao conquistar o campeonato com o Apoel Nicósia. Sua última passagem foi pelo Wolverhampton, onde teve um ótimo desempenho no mercado de transferências; antes disso, ele também fez uma passagem pela Arábia Saudita no novo projeto da Saudi Pro League, trabalhando no Al-Shabab com jogadores como Carrasco e Rakitic.