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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milão: Cardinale negocia diretamente com Mendes e o PSG por Ramos: reunião decisiva sobre o mercado de transferências na Casa Milan

Milan
Mercado da bola

O proprietário do Milan, Gerry Cardinale, está na sede do clube para acelerar as negociações do mercado de transferências

Gerry Cardinale quer tomar as rédeas do Milan pessoalmente; das palavras, ele passou aos fatos. A reunião na sede do Milan atesta uma intervenção direta do proprietário da Redbird como nunca havia ocorrido antes nos quatro anos em que é dono do clube rossonero. Juntamente com Gardiner, Almastadt e Castleblanco, estão sendo definidas as estratégias a serem adotadas para entrar imediatamente no mercado de transferências.

  • AMORIN NA LINHA

    Amorim, o novo técnico do Milan, também participou da reunião de mercado. Seria melhor chamá-lo de novo gerente do Milan, pois é o modelo inglês que o clube está seguindo. O técnico indica os jogadores a serem contratados, os que devem ser vendidos e aqueles que devem ser mantidos, enquanto a diretoria se esforça ao máximo para atender aos seus desejos.

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  • RAMOS É A PRIORIDADE

    O Milan quer começar com tudo, contratando imediatamente um grande atacante, sem demora nem deixar essa tarefa para o final. Cardinale quer aproveitar suas excelentes relações com Mendes para trazer Gonçalo Ramos para o time rossonero, atacante nascido em 2001 que está disputando a Copa do Mundo pelo PSG.

    Ontem foi formalizada uma primeira oferta oficial ao PSG que, entre valor fixo e bônus, se aproxima de 54 milhões de euros. O Milan está convencido de que vai fechar o negócio nos próximos dias com uma proposta tão importante; o jogador já se mostrou aberto à transferência, mas é preciso levar em conta os riscos de uma concorrência bastante acirrada.

  • DOIS DEFENSORES, UM MEIO-CAMPISTA E UM EXTREMO

    Enquanto se aguarda a decisão definitiva de Modric sobre o futuro, Amorim solicitou um meio-campista do tipo de Hjulmand (seu pupilo), dois zagueiros centrais e um ponta.


    Tanto Musah quanto Chukwueze serão avaliados com grande atenção durante a pré-temporada, enquanto para Bondo se abrem as portas para uma transferência. Atenção especial também aos jovens Camarda, Kostic, Cissè e Comotto: eles têm chances de permanecer no time rossonero na próxima temporada.