Milão: Cardinale negocia diretamente com Mendes e o PSG por Ramos: reunião decisiva sobre o mercado de transferências na Casa Milan

O Milan quer começar com tudo, contratando imediatamente um grande atacante, sem demora nem deixar essa tarefa para o final. Cardinale quer aproveitar suas excelentes relações com Mendes para trazer Gonçalo Ramos para o time rossonero, atacante nascido em 2001 que está disputando a Copa do Mundo pelo PSG.

Ontem foi formalizada uma primeira oferta oficial ao PSG que, entre valor fixo e bônus, se aproxima de 54 milhões de euros. O Milan está convencido de que vai fechar o negócio nos próximos dias com uma proposta tão importante; o jogador já se mostrou aberto à transferência, mas é preciso levar em conta os riscos de uma concorrência bastante acirrada.