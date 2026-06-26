Gerry Cardinale quer tomar as rédeas do Milan pessoalmente; das palavras, ele passou aos fatos. A reunião na sede do Milan atesta uma intervenção direta do proprietário da Redbird como nunca havia ocorrido antes nos quatro anos em que é dono do clube rossonero. Juntamente com Gardiner, Almastadt e Castleblanco, estão sendo definidas as estratégias a serem adotadas para entrar imediatamente no mercado de transferências.
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Milão: Cardinale negocia diretamente com Mendes e o PSG por Ramos: reunião decisiva sobre o mercado de transferências na Casa Milan
AMORIN NA LINHA
Amorim, o novo técnico do Milan, também participou da reunião de mercado. Seria melhor chamá-lo de novo gerente do Milan, pois é o modelo inglês que o clube está seguindo. O técnico indica os jogadores a serem contratados, os que devem ser vendidos e aqueles que devem ser mantidos, enquanto a diretoria se esforça ao máximo para atender aos seus desejos.
RAMOS É A PRIORIDADE
O Milan quer começar com tudo, contratando imediatamente um grande atacante, sem demora nem deixar essa tarefa para o final. Cardinale quer aproveitar suas excelentes relações com Mendes para trazer Gonçalo Ramos para o time rossonero, atacante nascido em 2001 que está disputando a Copa do Mundo pelo PSG.
Ontem foi formalizada uma primeira oferta oficial ao PSG que, entre valor fixo e bônus, se aproxima de 54 milhões de euros. O Milan está convencido de que vai fechar o negócio nos próximos dias com uma proposta tão importante; o jogador já se mostrou aberto à transferência, mas é preciso levar em conta os riscos de uma concorrência bastante acirrada.
DOIS DEFENSORES, UM MEIO-CAMPISTA E UM EXTREMO
Enquanto se aguarda a decisão definitiva de Modric sobre o futuro, Amorim solicitou um meio-campista do tipo de Hjulmand (seu pupilo), dois zagueiros centrais e um ponta.
Tanto Musah quanto Chukwueze serão avaliados com grande atenção durante a pré-temporada, enquanto para Bondo se abrem as portas para uma transferência. Atenção especial também aos jovens Camarda, Kostic, Cissè e Comotto: eles têm chances de permanecer no time rossonero na próxima temporada.