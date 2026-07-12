A mensagem foi clara e direta: Cardinale fará de tudo para atender às exigências de Amorim, inclusive no caso Rabiot. O meio-campista francês é considerado absolutamente indispensável pelo novo técnico do Rossonero, que não quer abrir mão do carisma, da liderança e da excelente habilidade técnica do ex-jogador do PSG, da Juventus e do Marselha. O presidente da RedBird conta com um contrato que vence em 2028 e apresenta números expressivos: Adrien recebe um salário líquido de quase 5 milhões de euros por temporada. Valores que dificilmente ele conseguiria melhorar caso quisesse mudar de time e de cidade.
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Milão, Cardinale entra em campo em defesa de Rabiot: mensagem clara ao Napoli de Allegri
DE OLHO NA FRANÇA
Rabiot teve o melhor desempenho e o mais constante na temporada 2025-26 (6 gols e 5 assistências em 29 partidas na Série A). Se todo o restante do elenco tivesse seguido seu exemplo, hoje o Milan estaria na Liga dos Campeões sem dificuldades. O experiente meio-campista vem se mantendo em alto nível de desempenho também na Copa do Mundo: se a França está tão equilibrada mesmo jogando com Doue, Olise, Dembélé e Mbappé ao mesmo tempo, isso se deve também ao excelente trabalho realizado no meio-campo pelo jogador do Milan. Rabiot está em uma missão: ele quer se tornar campeão do mundo com a França; depois, pensará no futuro,
REUNIÃO COM A MÃE, QUE É POLICIAL
Segundo a Gazzetta dello Sport, ontem a mãe Veronique almoçou com o filho em Boston. Os jogadores de Deschamps tiveram meio dia de folga e a família Rabiot se reuniu em um restaurante francês. Foi uma oportunidade para conversar sobre o futuro e sobre o Milan.
Nos últimos dias, segundo informações obtidas por nossa redação, Cardinale recebeu garantias justamente do clã Rabiot de que não haveria intenção de buscar uma transferência no mercado.
NÃO AO NÁPOLES
Há várias semanas, o Napoli é apontado como um dos candidatos a contratar Rabiot, pois pode oferecer a ele um papel de destaque na Liga dos Campeões e a oportunidade de voltar a trabalhar com Allegri (a relação entre os dois é muito sólida). De fato, o técnico de Livorno indicou o nome do francês ao diretor esportivo Manna como prioridade para as contratações, mas, atualmente, o clube azul não pode agir no mercado de transferências sem antes concluir algumas vendas.
O Milan está tranquilo; Amorim tentará transmitir toda a ambição do novo projeto a Rabiot. Com uma certeza constatada nas recentes reuniões sobre o mercado: enquanto se aguarda a decisão final do jogador, Cardinale já deixou claro que não pretende ceder o jogador a um concorrente direto.
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