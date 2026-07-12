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Rabiot Milan Torino Serie AGetty Images

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Milão, Cardinale entra em campo em defesa de Rabiot: mensagem clara ao Napoli de Allegri

Milan
Mercado da bola

Milão, almoço sobre o mercado de transferências entre Rabiot e sua mãe, Veronique: veja o que está vindo à tona

A mensagem foi clara e direta: Cardinale fará de tudo para atender às exigências de Amorim, inclusive no caso Rabiot. O meio-campista francês é considerado absolutamente indispensável pelo novo técnico do Rossonero, que não quer abrir mão do carisma, da liderança e da excelente habilidade técnica do ex-jogador do PSG, da Juventus e do Marselha. O presidente da RedBird conta com um contrato que vence em 2028 e apresenta números expressivos: Adrien recebe um salário líquido de quase 5 milhões de euros por temporada. Valores que dificilmente ele conseguiria melhorar caso quisesse mudar de time e de cidade.

  • DE OLHO NA FRANÇA

    Rabiot teve o melhor desempenho e o mais constante na temporada 2025-26 (6 gols e 5 assistências em 29 partidas na Série A). Se todo o restante do elenco tivesse seguido seu exemplo, hoje o Milan estaria na Liga dos Campeões sem dificuldades. O experiente meio-campista vem se mantendo em alto nível de desempenho também na Copa do Mundo: se a França está tão equilibrada mesmo jogando com Doue, Olise, Dembélé e Mbappé ao mesmo tempo, isso se deve também ao excelente trabalho realizado no meio-campo pelo jogador do Milan. Rabiot está em uma missão: ele quer se tornar campeão do mundo com a França; depois, pensará no futuro,

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  • REUNIÃO COM A MÃE, QUE É POLICIAL

    Segundo a Gazzetta dello Sport, ontem a mãe Veronique almoçou com o filho em Boston. Os jogadores de Deschamps tiveram meio dia de folga e a família Rabiot se reuniu em um restaurante francês. Foi uma oportunidade para conversar sobre o futuro e sobre o Milan.


    Nos últimos dias, segundo informações obtidas por nossa redação, Cardinale recebeu garantias justamente do clã Rabiot de que não haveria intenção de buscar uma transferência no mercado.

  • NÃO AO NÁPOLES

    Há várias semanas, o Napoli é apontado como um dos candidatos a contratar Rabiot, pois pode oferecer a ele um papel de destaque na Liga dos Campeões e a oportunidade de voltar a trabalhar com Allegri (a relação entre os dois é muito sólida). De fato, o técnico de Livorno indicou o nome do francês ao diretor esportivo Manna como prioridade para as contratações, mas, atualmente, o clube azul não pode agir no mercado de transferências sem antes concluir algumas vendas.


    O Milan está tranquilo; Amorim tentará transmitir toda a ambição do novo projeto a Rabiot. Com uma certeza constatada nas recentes reuniões sobre o mercado: enquanto se aguarda a decisão final do jogador, Cardinale já deixou claro que não pretende ceder o jogador a um concorrente direto.

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