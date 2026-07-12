Milão, Cardinale entra em campo em defesa de Rabiot: mensagem clara ao Napoli de Allegri

Há várias semanas, o Napoli é apontado como um dos candidatos a contratar Rabiot, pois pode oferecer a ele um papel de destaque na Liga dos Campeões e a oportunidade de voltar a trabalhar com Allegri (a relação entre os dois é muito sólida). De fato, o técnico de Livorno indicou o nome do francês ao diretor esportivo Manna como prioridade para as contratações, mas, atualmente, o clube azul não pode agir no mercado de transferências sem antes concluir algumas vendas.





O Milan está tranquilo; Amorim tentará transmitir toda a ambição do novo projeto a Rabiot. Com uma certeza constatada nas recentes reuniões sobre o mercado: enquanto se aguarda a decisão final do jogador, Cardinale já deixou claro que não pretende ceder o jogador a um concorrente direto.