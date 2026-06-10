Como de costume, a revista nova-iorquina TIME publicou a lista dos 100 personalidades do esporte mais influentes de 2026. Campeões do mundo do esporte, dirigentes, empresários ou mesmo apenas profissionais das diversas empresas de comunicação que cobrem eventos esportivos, as cem personalidades foram divididas nas seguintes categorias: Ícones, Titãs, Inovadores e Líderes.
Traduzido por
Milão: Cardinale é incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo do esporte de 2026 pela revista TIME
CARDINAL ENTRE OS LÍDERES
Na categoria Líderes, também foi incluído Gerry Cardinale, presidente do fundo de investimentos RedBird Capital and Partners e proprietário do Milan, entre outros negócios nas áreas de esportes e telecomunicações dos quais é responsável. Para cada um deles, há uma breve biografia, servindo como justificativa. A do proprietário do Milan foi escrita pelo correspondente do TIMES, Sean Gregory. Suas palavras: “Gerry Cardinale pode ser a pessoa mais poderosa do esporte de quem você nunca ouviu falar. A RedBird Capital Partners, a empresa de investimentos de US$ 14 bilhões de Cardinale, é uma das acionistas controladoras da Paramount Skydance, e Cardinale foi uma figura-chave na oferta de US$ 110 bilhões do conglomerado para adquirir a Warner Bros. Discovery em fevereiro. A Paramount Skydance paga bilhões para transmitir a NFL (na CBS, uma de suas propriedades) e o UFC (por meio do contrato de 7,7 bilhões assinado com a organização de esportes de combate em agosto de 2025); uma vez concluído o acordo com a Warner Bros. Discovery, o capital de Cardinale ajudará a financiar propriedades como a NHL e a U.S. Soccer. A RedBird também detém uma participação majoritária no Milan, o icônico clube de futebol italiano cujos jogos são transmitidos por streaming nos Estados Unidos pela Paramount+, no clube de futebol francês Toulouse FC, e possui investimentos no Fenway Sports Group (proprietário do Boston Red Sox e do Liverpool) e na United Football League (a liga de primavera de propriedade conjunta de Dwayne “The Rock” Johnson).