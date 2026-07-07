Ruben Amorim não tem a menor intenção de perder tempo. Ontem, assim que desembarcou em Milão, ele demonstrou um bom domínio da língua italiana antes de seguir para a Casa Milan para visitar a sede do clube e iniciar as primeiras reuniões presenciais sobre o mercado de transferências com Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt.
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Milão, Cardinale dá as boas-vindas a Amorim em Milanello: “Aqui está o nosso novo técnico”
CARDINAL RECEBE AMORIM
Ruben Amorim chegou a Milanello por volta das 15h para visitar as instalações, em vista do reinício dos treinos da equipe rossonera, previsto para a próxima segunda-feira. Amanhã à tarde, o ex-jogador do Sporting de Lisboa e do Manchester United será apresentado oficialmente à imprensa.
Quem recebeu Amorim foi Gerry Cardinale, presidente do clube rossonero, que está hoje em Milanello para dar as boas-vindas ao novo técnico do Milan.
O presidente da RedBird confirma, assim, mais uma vez sua intenção de estar muito mais presente e próximo ao Milan, assumindo um papel de protagonista. Cardinale apresentou brevemente o português diante das câmeras: “Ele é o nosso novo técnico”.
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