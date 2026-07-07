Milão, Cardinale dá as boas-vindas a Amorim em Milanello: “Aqui está o nosso novo técnico”

Ruben Amorim chegou a Milanello por volta das 15h para visitar as instalações, em vista do reinício dos treinos da equipe rossonera, previsto para a próxima segunda-feira. Amanhã à tarde, o ex-jogador do Sporting de Lisboa e do Manchester United será apresentado oficialmente à imprensa.

Quem recebeu Amorim foi Gerry Cardinale, presidente do clube rossonero, que está hoje em Milanello para dar as boas-vindas ao novo técnico do Milan.





O presidente da RedBird confirma, assim, mais uma vez sua intenção de estar muito mais presente e próximo ao Milan, assumindo um papel de protagonista. Cardinale apresentou brevemente o português diante das câmeras: “Ele é o nosso novo técnico”.