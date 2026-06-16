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calvelli milan foto: ATP Tour

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Milão, Calvelli é o novo CEO: assume as atribuições de Furlani. O limite máximo de 10 milhões e a representação nas relações com órgãos e autoridades nacionais e internacionais

Milan
Mercado da bola

Milão: Calvelli assumiu as funções de Furlani como CEO; há um teto de 10 milhões e o ex-diretor executivo permanece formalmente no cargo pelo menos até outubro

Conforme consta no extrato do registro comercial, agora já se pode considerar oficial: Massimo Calvelli é o novo CEO do Milan. O executivo toscano, que já atuou como CEO Internacional no RedBird Development Group e como Sócio Operacional na RedBird Capital Partners, é, para todos os efeitos, um administrador com poderes dentro da estrutura societária do clube da via Aldo Rossi.


Isso é o que consta do extrato do documento de registro comercial disponível na Câmara de Comércio sobre a função de Calvelli como conselheiro do clube, atualizado após a reunião do Conselho de Administração do Milan realizada no último dia 29 de maio.


Trata-se de uma medida que se insere na profunda reorganização iniciada em 25 de maio de 2026, data que marcou o fim da “trajetória no AC Milan do diretor executivo Giorgio Furlani” e o início da nova fase administrativa e técnica do Diavolo.



  • Os poderes de Massimo Calvelli: as atribuições concedidas pelo Conselho de Administração do Milan

    Na ata arquivada consta que Massimo Calvelli ocupa o cargo de conselheiro, com nomeação em 5 de novembro de 2025, registro em 16 de dezembro de 2025 e mandato até a aprovação do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2027.

    O Conselho de Administração de 28 de maio de 2026 deliberou pela concessão ao administrador dos poderes de administração ordinária e extraordinária necessários ou úteis para o bom andamento da empresa e para a prossecução dos objetivos sociais, respeitando as matérias reservadas à competência colegiada do Conselho de Administração e os limites previstos na legislação e no estatuto.


    ). No documento, são detalhados os poderes que lhe foram conferidos pela deliberação de 29 de maio, ou seja, as funções de CEO que Giorgio Furlani exercia antes de sua destituição. Entre elas, há 21 que podem ser exercidas com assinatura individual, mas estão sujeitas a operações com um limite de 10 milhões de euros. Esse limite não afeta significativamente as atribuições institucionais ou administrativas — como a correspondência, as funções de representação, as relações com órgãos e federações, a coordenação interna, as funções de referência e de comunicação, além da gestão de pessoal —, mas tem impacto sobre as atribuições mais estritamente operacionais. Entre elas estão as relações com os agentes, a gestão de projetos atribuídos ao diretor executivo, os trâmites relativos ao novo estádio, aquisições de bens, acordos e contratos de patrocínio, de seguro, de publicidade e, sobretudo, a gestão da compra e venda de jogadores e da comissão técnica. Em resumo, isso significa que, a partir de agora e enquanto essas delegações, tal como estão redigidas, permanecerem em vigor, para operações no mercado de transferências de jogadores acima de 10 milhões de euros, Calvelli deverá obter a aprovação dos proprietários para levá-las adiante. Há ainda uma lista de 5 pontos que ele poderá aprovar por assinatura conjunta com o CFO/COO Stefano Cocirio, no valor entre 5 e 20 milhões de euros, e que dizem respeito à gestão bancária e financeira do clube.


    Do conteúdo da ata emerge um dado significativo do ponto de vista da governança: Massimo Calvelli dispõe hoje das mesmas delegações que foram atribuídas a Giorgio Furlani até 25 de maio de 2026.

    A concessão desses poderes representa, portanto, uma das etapas centrais da reestruturação societária iniciada pelo Milan nas últimas semanas e certifica formalmente a nova estrutura operacional do clube.




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  • Veja o que Furlani está fazendo agora

    Giorgio Furlani continua sendo, de jure, o CEO do Milan, apesar de já não estar mais trabalhando na Via Aldo Rossi desde que foi notificado de sua demissão. O ex-diretor executivo permanecerá no cargo, certamente, pelo menos até o próximo mês de outubro, quando, na assembleia ordinária de sócios, será aprovado o balanço da última temporada, cuja elaboração ele próprio supervisionou. As atribuições permanecem, portanto, com Calvelli, que, daqui até o outono, atuará de fato como CEO do Milan, enquanto se aguarda para ver como a diretoria do clube decidirá agir.