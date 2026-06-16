Milão, Calvelli é o novo CEO: assume as atribuições de Furlani. O limite máximo de 10 milhões e a representação nas relações com órgãos e autoridades nacionais e internacionais

Na ata arquivada consta que Massimo Calvelli ocupa o cargo de conselheiro, com nomeação em 5 de novembro de 2025, registro em 16 de dezembro de 2025 e mandato até a aprovação do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2027.

O Conselho de Administração de 28 de maio de 2026 deliberou pela concessão ao administrador dos poderes de administração ordinária e extraordinária necessários ou úteis para o bom andamento da empresa e para a prossecução dos objetivos sociais, respeitando as matérias reservadas à competência colegiada do Conselho de Administração e os limites previstos na legislação e no estatuto.





). No documento, são detalhados os poderes que lhe foram conferidos pela deliberação de 29 de maio, ou seja, as funções de CEO que Giorgio Furlani exercia antes de sua destituição. Entre elas, há 21 que podem ser exercidas com assinatura individual, mas estão sujeitas a operações com um limite de 10 milhões de euros. Esse limite não afeta significativamente as atribuições institucionais ou administrativas — como a correspondência, as funções de representação, as relações com órgãos e federações, a coordenação interna, as funções de referência e de comunicação, além da gestão de pessoal —, mas tem impacto sobre as atribuições mais estritamente operacionais. Entre elas estão as relações com os agentes, a gestão de projetos atribuídos ao diretor executivo, os trâmites relativos ao novo estádio, aquisições de bens, acordos e contratos de patrocínio, de seguro, de publicidade e, sobretudo, a gestão da compra e venda de jogadores e da comissão técnica. Em resumo, isso significa que, a partir de agora e enquanto essas delegações, tal como estão redigidas, permanecerem em vigor, para operações no mercado de transferências de jogadores acima de 10 milhões de euros, Calvelli deverá obter a aprovação dos proprietários para levá-las adiante. Há ainda uma lista de 5 pontos que ele poderá aprovar por assinatura conjunta com o CFO/COO Stefano Cocirio, no valor entre 5 e 20 milhões de euros, e que dizem respeito à gestão bancária e financeira do clube.





Do conteúdo da ata emerge um dado significativo do ponto de vista da governança: Massimo Calvelli dispõe hoje das mesmas delegações que foram atribuídas a Giorgio Furlani até 25 de maio de 2026.

A concessão desses poderes representa, portanto, uma das etapas centrais da reestruturação societária iniciada pelo Milan nas últimas semanas e certifica formalmente a nova estrutura operacional do clube.











