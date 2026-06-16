Milão: Bobby Gardiner será o novo chefe de olheiros; no Rossonero desde 2019, ele fornecia dados a Moncada e participou da escolha do novo técnico

Inglês, nascido em 1992, Gardiner já escrevia desde muito jovem em portais esportivos ingleses para abordar o futebol com base na análise de dados e números, enquanto cursava Filosofia, Economia e Política na Universidade de Durham. Suas experiências na área analítica fizeram com que ele chamasse a atenção de Hendrik Almstadt, que em 2019 foi contratado pelo Milan pelo ex-CEO Ivan Gazidis para ser o responsável pela análise de dados em tudo o que dizia respeito ao mercado de transferências e à avaliação de novos talentos. Sua colaboração com Moncada, que durou seis anos, foi muito estreita e proveitosa: Bobby apresentava todos os nomes que considerava mais interessantes ao ex-diretor técnico e chefe da área de olheiros do Milan.





Nos últimos dois ou três anos, ele teve que mudar um pouco seu estilo de trabalho, pois a RedBird havia trazido vários profissionais da Zelus, da Billie Bean e de outras empresas de análise de dados. Mas certamente não mudou sua capacidade de trabalhar com dados para estudar os talentos e sua possível trajetória. Sua contribuição foi considerada muito significativa também pelo ex-Igli Tare, que o havia seguido por indicação de Zachary Athekame.