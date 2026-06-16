A revolução promovida pelo Milan pode realmente ser considerada total. As novidades não se limitam à nomeação, agora oficial, do novo técnico, que será Ruben Amorim. Enquanto se aguarda a chegada da dupla alemã do Eintracht de Frankfurt, formada por Markus Krosche e Timmo Hardung, eis o novo responsável pela área de olheiros: Bobby Gardiner. Na verdade, trata-se de uma escolha “da própria casa”, pois o inglês chegou ao Rossonero já em 2019, mas em uma função diferente: a de analista de recrutamento esportivo (analista de dados para a busca de novos jogadores).
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Milão: Bobby Gardiner será o novo chefe de olheiros; no Rossonero desde 2019, ele fornecia dados a Moncada e participou da escolha do novo técnico
O PERFIL
Inglês, nascido em 1992, Gardiner já escrevia desde muito jovem em portais esportivos ingleses para abordar o futebol com base na análise de dados e números, enquanto cursava Filosofia, Economia e Política na Universidade de Durham. Suas experiências na área analítica fizeram com que ele chamasse a atenção de Hendrik Almstadt, que em 2019 foi contratado pelo Milan pelo ex-CEO Ivan Gazidis para ser o responsável pela análise de dados em tudo o que dizia respeito ao mercado de transferências e à avaliação de novos talentos. Sua colaboração com Moncada, que durou seis anos, foi muito estreita e proveitosa: Bobby apresentava todos os nomes que considerava mais interessantes ao ex-diretor técnico e chefe da área de olheiros do Milan.
Nos últimos dois ou três anos, ele teve que mudar um pouco seu estilo de trabalho, pois a RedBird havia trazido vários profissionais da Zelus, da Billie Bean e de outras empresas de análise de dados. Mas certamente não mudou sua capacidade de trabalhar com dados para estudar os talentos e sua possível trajetória. Sua contribuição foi considerada muito significativa também pelo ex-Igli Tare, que o havia seguido por indicação de Zachary Athekame.
PRESENTE NAS REUNIÕES
Nos próximos dias, será anunciada uma promoção que o tornará o Diretor de Olheiros do Rossonero, cargo que, portanto, será desenvolvido com forte ênfase na análise de dados. Nas diversas reuniões que Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli tiveram com os candidatos a diretores esportivos nos últimos dias, especialmente Markus Krosche e Devin Ozek, Bobby Gardiner já participava das chamadas pelo Zoom, o que indica que ele terá um papel de destaque nesta nova era do Milan.