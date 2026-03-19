O Milan não quer perder mais pontos valiosos na corrida pela Liga dos Campeões e está se preparando da melhor forma possível para a próxima série de jogos. Contra o Torino, Allegri conta novamente com Rabiot, que cumpriu uma suspensão na última rodada do campeonato contra a Lazio. A programação dos rossoneri também traz uma novidade importante para um meio-campista que se revelou fundamental para a filosofia de jogo trazida ao Milan pelo técnico de Livorno: Loftus-Cheek.
Getty Images/Calciomercato
Traduzido por
Milão, boas notícias para Allegri: Loftus-Cheek está em regime de proteção e tentará estar em campo contra o Napoli
DISPOSITIVO PARA LOFTUS-CHEEK
Loftus-Cheek está afastado dos gramados desde o último dia 22 de fevereiro devido a uma lesão que lhe causou uma fratura no processo alveolar da mandíbula e a perda de alguns dentes. O jogador foi submetido imediatamente a uma cirurgia. Segundo informações obtidas pela nossa redação, o meio-campista poderá em breve utilizar um dispositivo de proteção que lhe permitirá voltar a estar à disposição de Allegri no grupo durante a pausa para os compromissos da Seleção.
RETORNO CONTRA O NÁPOLES
Loftus-Cheek em campo em tempo recorde: esse é o objetivo do Milan. Se tudo correr conforme o planejado, o ex-jogador do Chelsea estará à disposição de Allegri para o confronto contra o Napoli na segunda-feira, 6 de abril.
Publicidade