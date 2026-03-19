Milão, boas notícias para Allegri: Loftus-Cheek está em regime de proteção e tentará estar em campo contra o Napoli

Loftus-Cheek está afastado dos gramados desde o último dia 22 de fevereiro devido a uma lesão que lhe causou uma fratura no processo alveolar da mandíbula e a perda de alguns dentes. O jogador foi submetido imediatamente a uma cirurgia. Segundo informações obtidas pela nossa redação, o meio-campista poderá em breve utilizar um dispositivo de proteção que lhe permitirá voltar a estar à disposição de Allegri no grupo durante a pausa para os compromissos da Seleção.