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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Milão: Amorim ultrapassa Jaissle na disputa pelo cargo de técnico? O português é o favorito após novos contatos com os rossoneri

Milan
Mercado da bola
Campeonato Italiano
Rúben Amorim
M. Jaissle

O português estaria na linha da frente para se tornar o próximo técnico dos rossoneri.

No Milan,continua a busca para decidir quem será o técnico no ano que vem. A possibilidade de Ralf Rangnick assumir o cargo de diretor esportivo foi descartada e agora Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale estão em busca do homem que comandará os rossoneri na próxima temporada.

O nome em alta, após o encontro em Londres na sexta-feira, 12 de junho, parecia ser o de Matthias Jaissle, que agrada muito justamente a Ibrahimovic. A cláusula de seis milhões, porém, é um problema e, assim, nas últimas horas, Ruben Amorim parece ter assumido a pole position, conforme noticiado pela Gazzetta dello Sport.

  • NOVOS CONTATOS

    O Milan e Amorim mantiveram novos contatos hoje, sábado, 13 de junho. Após essa atualização, o técnico português teria ganhado vantagem sobre os outros candidatos. Seu nome subiu na hierarquia da lista dos rossoneri e parece ser, para a diretoria — independentemente da experiência decepcionante no Manchester United —, um dos candidatos mais adequados para dar início à nova era do Milan.

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  • A IDÉIA DE CARDINALE

    Amorim se encaixaria no perfil do técnico procurado por Cardinale. O presidente da RedBird quer um treinador que faça a equipe jogar de forma agressiva, com o centro de gravidade alto, e que tenha na recuperação imediata da bola uma de suas principais características. Além disso, o português já estava na mira dos rossoneri em 2024, antes de a escolha recair sobre Paulo Fonseca.

  • A OFERTA

    O Milan teria oferecido um contrato de dois anos com opção de renovação por mais um. Trata-se de uma proposta importante para o português, que atualmente é o principal candidato a se tornar o próximo técnico do Milan.

    Jaissle continua sendo um candidato válido, mas a cláusula de rescisão com o Al-Ahli pode favorecer o ex-técnico do Manchester United.