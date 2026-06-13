Milão: Amorim ultrapassa Jaissle na disputa pelo cargo de técnico? O português é o favorito após novos contatos com os rossoneri

No Milan,continua a busca para decidir quem será o técnico no ano que vem. A possibilidade de Ralf Rangnick assumir o cargo de diretor esportivo foi descartada e agora Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale estão em busca do homem que comandará os rossoneri na próxima temporada.

O nome em alta, após o encontro em Londres na sexta-feira, 12 de junho, parecia ser o de Matthias Jaissle, que agrada muito justamente a Ibrahimovic. A cláusula de seis milhões, porém, é um problema e, assim, nas últimas horas, Ruben Amorim parece ter assumido a pole position, conforme noticiado pela Gazzetta dello Sport.