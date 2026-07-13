Milão, Amorim quer um novo lateral-esquerdo: Estupinan está de saída, o Deportivo La Coruña entra na disputa com o Aston Villa

A única imagem positiva da temporada com a camisa do Milan é a do gol da vitória marcado no clássico contra a Inter. O ex-jogador do Brighton disputou apenas 19 partidas pelo Milan, uma experiência a ser esquecida em uma carreira de alto nível. O ambicioso Deportivo La Coruña também demonstrou interesse em Estupinan, já que, para seu retorno à La Liga após oito anos, pretende montar um time de alto nível. As negociações estão em andamento, e Estupinan parece estar prestes a se despedir do Milan após apenas doze meses...