O Milan quer ganhar impulso. Amorim pediu um reforço que saiba jogar tanto pela direita quanto pelo lado oposto, um ponta com velocidade e qualidade nos cruzamentos. Gardiner e Almstadt já têm uma lista de nomes que serão analisados internamente com o técnico português e o presidente Cardinale. Antes disso, porém, o clube rossonero gostaria de concretizar uma importante venda: a do jogador da seleção equatoriana Estupinan.
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Milão, Amorim quer um novo lateral-esquerdo: Estupinan está de saída, o Deportivo La Coruña entra na disputa com o Aston Villa
ASTON VILLA: PISTA CONCRETA
Estupinan deixou uma excelente impressão durante sua passagem pelo Brighton e ainda é muito cobiçado na Premier League. Vários times ingleses solicitaram informações, mas apenas o Aston Villa pediu dados específicos para avaliar a viabilidade da negociação: são necessários cerca de 18 a 20 milhões de euros para obter a autorização do Milan.
ALTERNATIVA DEPORTIVO DE LA CORUNHA
A única imagem positiva da temporada com a camisa do Milan é a do gol da vitória marcado no clássico contra a Inter. O ex-jogador do Brighton disputou apenas 19 partidas pelo Milan, uma experiência a ser esquecida em uma carreira de alto nível. O ambicioso Deportivo La Coruña também demonstrou interesse em Estupinan, já que, para seu retorno à La Liga após oito anos, pretende montar um time de alto nível. As negociações estão em andamento, e Estupinan parece estar prestes a se despedir do Milan após apenas doze meses...
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