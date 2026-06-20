Milão: Amorim quer colocar Hjulmand no centro do novo projeto: são necessários 45 milhões de euros

A primeira mudança tática de Allegri para Amorim ocorrerá justamente na organização do jogo: de um meia-armador de fundo puro para um meia-armador posicional com características mais voltadas para a transição e a recuperação de bola. O perfil de Hjulmand é perfeito para a filosofia de Amorim. Sem subestimar também um retorno às origens de Samuele Ricci, que pode se tornar uma solução interessante como volante (função que desempenhou em 90% dos jogos disputados pelo Torino) e não mais como meio-campista central, posição na qual teve muitas dificuldades na última temporada.