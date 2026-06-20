Força física e liderança. Morten Hjulmand se destacou no Sporting de Lisboa com personalidade e desempenho consistente: contratado do Lecce no verão de 2023 por 20 milhões, tornou-se um dos capitães do time. O encontro com Ruben Amorim foi o ponto de virada em sua carreira: o técnico português aprimorou todas as qualidades do meio-campista dinamarquês, cujo valor de mercado quase triplicou. O novo técnico do Milan tenta novamente contratá-lo e quer levá-lo para Milão para sua primeira experiência na Série A.
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Milão: Amorim quer colocar Hjulmand no centro do novo projeto: são necessários 45 milhões de euros
MUDANÇA TÁTICA
A primeira mudança tática de Allegri para Amorim ocorrerá justamente na organização do jogo: de um meia-armador de fundo puro para um meia-armador posicional com características mais voltadas para a transição e a recuperação de bola. O perfil de Hjulmand é perfeito para a filosofia de Amorim. Sem subestimar também um retorno às origens de Samuele Ricci, que pode se tornar uma solução interessante como volante (função que desempenhou em 90% dos jogos disputados pelo Torino) e não mais como meio-campista central, posição na qual teve muitas dificuldades na última temporada.
DESCONTO NA CLÁUSULA
Hjulmand ainda tem um contrato de longo prazo com o Sporting de Lisboa, válido até 2028, e uma cláusula de rescisão fora do mercado: 80 milhões de euros. Doze meses atrás, porém, Hjulmand conseguiu arrancar uma promessa do clube português. Se ele aceitasse permanecer em Lisboa, em 2026 seria negociado por um preço favorável, caso surgisse uma oferta. Quanto? Nada menos que 45 milhões. Para o Milan, esses valores são difíceis de alcançar, mas, em comparação com os 80 milhões da cláusula, o desconto é considerável. E a tentação é grande...