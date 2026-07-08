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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milão, Amorim: “Modric? Acho que ele vai voltar daqui a alguns dias; agora ele precisa descansar depois da Copa do Mundo. Queremos conquistar a segunda estrela”

Milan

Milão, a coletiva de imprensa de apresentação do novo técnico Ruben Amorim

Ruben Amorim se apresenta aos jornalistas como o novo técnico do Milan. O técnico português está acompanhado pelo presidente Gerry Cardinale. Veja o que foi declarado na sala de conferências da Casa Milan:


Quais foram suas sensações nestes últimos dias?

“Quero pedir desculpas porque hoje não falo italiano; sinto muito pelos torcedores. É muito importante para mim aprender italiano para respeitar a cultura de vocês, e vou tentar fazer isso o mais rápido possível. É uma honra estar aqui, estou muito feliz. Sinto que a cidade é formada por pessoas que nos apoiam. Adoro o Milanello, é algo incrível. Alguns dizem que é um pouco antigo, mas de jeito nenhum. Tem tudo o que é preciso. A equipe é fantástica, não poderia estar mais feliz. É um grande prazer estar aqui”.

  • SOBRE LEAO E RAMOS

    Que lembrança você tem do Milan do passado?

    “Em primeiro lugar, Gerry disse, com razão, que queremos jogar futebol, sem pressão (risos, nota do editor). A qualidade do jogo é fundamental. Lembro-me muito de Ancelotti e lembro-me muito mesmo de Arrigo Sacchi e do seu estilo inovador. Também de Capello e do seu incrível time dos invencíveis. O passado do Milan não é apenas o time, mas todo o conjunto de jogadores como van Basten, Gullit... Mas quando se fala do Milan, trata-se do time como um todo; as pessoas são o mais importante. Acompanho o Milan desde que era jovem, lembro-me da final contra o Benfica... Aquela era uma família, e esta também é uma família. Sinto a responsabilidade de estar aqui. É um campeonato em que é muito difícil vencer. Estamos aqui não para evitar perder, mas para vencer. É um belo desafio”.

    Por que Gonçalo Ramos? E quanto ao Leão?

    “Não quero falar de jogadores individualmente. Não cabe a mim dizer por que ele foi escolhido. Vejo a equipe, o trabalho em equipe e, depois, gosto de observar os jogadores. Não vemos apenas os nomes, analisamos os perfis: fazemos o trabalho de observação e vemos o que há por trás. Gosto muito do Gonçalo, vocês o viram contra a Croácia: no meio de três zagueiros, ele marcou, e essa é uma situação que se vê com frequência também na Itália. As pessoas olham apenas para o talento, mas eu vejo, na verdade, um jogador. Trata-se de vê-lo jogar bem integrado à equipe. Observem o Gonçalo jogar, basta vê-lo em ação por 5 minutos. Para mim, ele é uma mensagem: significa que acreditamos no grupo e na equipe. Foi uma chegada rápida. O Leão jogou muito bem na Copa do Mundo, mas estou feliz com toda a equipe em geral”.

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  • OBJETIVO: SEGUNDA ESTRELA

    Em meio a toda essa revolução, você se sente à vontade para passar uma mensagem positiva, como já fez no passado, ou criar um lema?

    “Claro que sim. É difícil. Mas atenção: além de falar, vem a ação. Sei muito bem que é um desafio. É sempre mais do que uma frase ou um slogan: significa fazer parte da história de alguém que é icônico. É o tipo de desafio que gosto de enfrentar. Estou feliz. Ficarei feliz por ter tentado, mesmo quando essa tentativa não levar a resultados excelentes. Agora estou com fome de sucesso, acredito no Milan. É preciso conhecer bem as características do futebol italiano. Vemos muitas coisas, procuro me confrontar com frequência e aprender. Quando pronunciei aquelas frases, eu acreditava nelas e ainda acredito até hoje”.

    O objetivo é a segunda estrela?

    “Quando a gente se coloca em jogo e se questiona, precisa vencer o máximo possível. Claro que queremos conquistar a segunda estrela. Sei que será difícil, há mil variáveis. O maior desafio? É difícil dizer agora. O objetivo fundamental agora é dominar o campeonato, o resto veremos.”


    Por que aceitou o Milan e como pretende escalar o time?

    “Eu disse a mim mesmo: ‘Não é por ser o Milan’, mas porque sei que há uma revolução em andamento. Depois da primeira reunião, algo me tocou: a equipe me oferecia coisas de que gosto, eu queria defender esses valores. Precisamos marcar mais gols; basta olhar para os times de ponta em outros campeonatos e ainda há diferença. Me apresentaram a estrutura e o processo de olheiros. No momento em que você sente que tem as pessoas certas ao seu redor, quando há uma equipe unida ao seu redor, então estão presentes todos os ingredientes do desafio que quero enfrentar”.

    Você pediu conselhos a Fonseca e Conceição? Espera começar de maneira diferente?

    “Conheço o Fonseca e o Conceição; já fomos rivais, mas isso foi há três anos. Quero tentar fazer as coisas do jeito que eu entendo. O Cardinale me explicou algumas ideias, e eu disse que queria ver com meus próprios olhos. Observo, vejo e sinto com minhas próprias mãos. Assim que comecei as reuniões, recebi muitas respostas e me sinto à vontade.”

    Nenhum técnico, até hoje, havia sido apresentado pelo Cardinale. Além dessa vantagem, o que mais o senhor pode acrescentar sobre o mercado de transferências? O senhor já tomou uma decisão sobre o Leão?

    “Não vou falar especificamente sobre jogadores individuais. Estou feliz com o time. O Gerry queria mostrar a vocês o quanto está trabalhando nisso, o quanto há para este time. Isso significa que também há pressão, claro. É preciso se adaptar ao mercado: tenho que avaliar o time, explicar os perfis, esclarecer as dúvidas. Depois, Bobby conversa com Almastadt e Hendrick conversa com o clube. Precisamos conhecer ainda mais a fundo as características de cada jogador, ver como eles reagem e, acima de tudo, se querem estar aqui. É preciso entender isso antes do fim da janela de transferências, mas, de qualquer forma, estou muito feliz com o time atual”.

  • SOBRE MODRIC E MOURINHO

    Será que o Amorim vai seguir os passos do Mourinho?

    “Não. Sou completamente diferente do Mourinho. Aprendi muito com ele, mas quando se é técnico, não se pode copiar ninguém. Tenho um estilo de jogo diferente. Além disso, é claro que espero vencer; essa é a única coisa que temos em comum. Tenho muito respeito por ele, espero poder chamá-lo de amigo, mas não esperem que eu seja como o Mourinho. Cometi erros em Manchester e quero aprender com isso. A comunicação é fundamental.”

    Você conversou com o Modric?

    “É um jogador que queremos manter; conversei com ele duas vezes. Se for preciso, posso ir conversar com ele novamente, não me canso disso. Ele é incrível, é um ponto de referência para nós. Não vou dizer que ele vai jogar todas as partidas, mas queremos contar com o Modric para a próxima temporada. A diretoria conversou com ele, eu conversei com ele: acredito que vou tê-lo de volta em alguns dias; agora ele precisa descansar depois da Copa do Mundo.”

    Explicaram a você o contexto atual do Milan, que vem de dois anos realmente difíceis? Por que este ano a torcida do Milan deve confiar? O que mudou?

    “Sei que pode ser difícil para os torcedores superar esse período. Sei qual é o clima na cidade, sei o que significa ter perdido a última partida do campeonato com todas as suas consequências. Perguntei imediatamente como resolver a situação. A resposta veio e foi excelente. Preciso convencer os torcedores. Não posso dizer que será algo espetacular de imediato. Os torcedores são espertos, não posso menosprezar a inteligência de ninguém. Mas posso prometer que sempre darei o meu melhor pelo clube. Não o melhor para mim, mas para o clube. Farei o meu melhor pelo AC Milan, é uma promessa. Não posso mudar em 24 horas; vamos começar aos poucos. Tudo começa na pré-temporada, na forma como nos apresentamos aos outros e ao mundo. Temos essa responsabilidade não apenas pelo Milan, mas pelo futebol italiano. Cometi erros e vou cometer erros, mas tenho uma ideia de como quero jogar. Desde o primeiro jogo da Série A, queremos vencer. Vence-se o primeiro jogo, o segundo e, então, constrói-se toda a estrutura”.


    Explicaram a você o contexto atual do Milan, que vem de dois anos realmente difíceis? Por que este ano a torcida do Milan deve confiar? O que mudou?

    “Sei que pode ser difícil para os torcedores superar esse período. Sei qual é o clima na cidade, sei o que significa ter perdido a última partida do campeonato com todas as suas consequências. Perguntei imediatamente como resolver a situação. A resposta veio e foi excelente. Preciso convencer os torcedores. Não posso dizer que será algo espetacular logo de cara. Os torcedores são espertos, não posso menosprezar a inteligência de ninguém. Mas posso prometer que sempre darei o meu melhor pelo clube. Não o melhor para mim, mas para o clube. Farei o meu melhor pelo AC Milan, é uma promessa. Não posso mudar em 24 horas; vamos começar aos poucos. Tudo começa na pré-temporada, na forma como nos apresentamos aos outros e ao mundo. Temos essa responsabilidade não apenas pelo Milan, mas pelo futebol italiano. Cometi erros e vou cometer erros, mas tenho uma ideia de como quero jogar. Desde o primeiro jogo da Série A, queremos vencer. Vence-se o primeiro jogo, o segundo e, então, constrói-se toda a estrutura.”

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  • SOBRE PULISIC E O JOGO

    No Milan faltou uma figura humana que fizesse a diferença. Como você vai lidar com os jogadores que têm dúvidas? O que você pretende oferecer, no plano humano, ao vestiário?

    “Se me permitem dizer. A cultura italiana e portuguesa tem a ver com o contato humano, e eu sou assim. É claro que é preciso saber apontar os erros. Sempre serei honesto com meus jogadores. Serei justo e correto; sei que é assim que se conquista a confiança dos jogadores. O que posso dizer neste momento é que sou como vocês: gosto do contato humano. Temos uma equipe excepcional que cuida dos jogadores: temos tudo sob controle. Além disso, também é preciso ter um estilo de jogo atraente: queremos dar aos jogadores a oportunidade de se destacarem, e isso pode nos ajudar a vencer”.

    Em quanto tempo veremos o seu estilo de jogo no Milan?

    “Espero que vocês possam ver algo logo de cara. Sei muito bem que, no futebol, nunca há tempo. É um projeto de longo prazo, mas já desde o primeiro jogo teremos que jogar de forma que fique claro o que o técnico exige dos jogadores. Os torcedores vão se convencer aos poucos, mas em termos de jogo vou começar a todo vapor com a equipe: queremos dominar desde o primeiro jogo.”

    Qual será a importância de Pulisic no seu Milan?

    “Pulisic é realmente um jogador de enorme talento. Ele se machucou na Copa do Mundo, vamos ter que avaliar. Mas ele é perfeito para o jeito como o futebol é jogado na Itália, com times que se defendem bem: ele pode fazer a diferença com ‘D’ maiúsculo. Tenho ideias claras sobre como quero vê-lo jogar. Com o pé direito pelo lado esquerdo, mas também pelo outro lado. Embora eu o queira entre as linhas, não com os pés na linha. Ele é muito querido no clube; toda a equipe está unida para aproveitá-lo ao máximo. Para nós, ele é muito importante. Eu disse que não queria falar de jogadores individualmente, mas vejam que, de vez em quando, acabo caindo nessa (risos, ndr)”.


    Você tem um prazo ideal para ter um elenco completo e trabalhar da melhor maneira possível?

    “A questão principal é ter jogadores; alguns estão na Copa do Mundo e outros ainda precisam tirar férias. De qualquer forma, estou muito tranquilo. Conheço os jogadores, mas preciso vê-los nos treinos. Mais do que um prazo para o mercado de transferências, quero treinar meus jogadores. Conseguiremos ser competitivos mesmo com o elenco atual.”


    Qual é a diferença entre jogar para não perder e jogar para vencer?

    “(Risos, ndr). Posso dizer a vocês como quero jogar. Tenho um enorme respeito pelo Allegri, ele tem muita experiência. Não quero falar do passado, mas posso dizer como quero jogar: precisamos dominar o adversário e nos defender bem. Todo técnico tem ideias únicas. Também preciso mudar um pouco; quando observar os jogadores, vou ajustar minhas ideias. Quero entreter, divertir os torcedores, praticar um futebol bonito de se ver. Leva um tempo para o motor pegar. Mas quando se quer vencer, assume-se essas responsabilidades: treinar grandes clubes traz essas responsabilidades. Perder energia e atenção significa perder. Queremos vencer e dominar o jogo”.

    Quantas contratações você acha que são necessárias para implementar seu estilo de jogo? Você pode reavaliar Chukwueze e Saelemaekers?

    “Há jogadores que não estavam aqui no ano passado. Chukwueze continua conosco; precisamos de jogadores que consigam fazer jogadas de um contra um. Saelemaekers pode jogar pela direita e pela esquerda, ele gosta de fazer jogadas de um contra um. Cissè e Comotto vão começar conosco, não sei o que vai acontecer. Vamos encontrar novos jogadores que não estavam aqui no ano passado. Se jogarem bem, se assimilarem minhas ideias, então encontraremos um lugar para eles: antes de procurar fora, vamos analisar bem o que temos aqui. Depois da pré-temporada, decidiremos, mas sempre levando em conta o orçamento. O proprietário está aqui... Vamos avaliar os jovens; Chukwueze tem grandes qualidades e nos dá alternativas”.

    Quais são os erros que você não deve, de forma alguma, repetir no Milan? O que a experiência em Manchester lhe ensinou?

    “A primeira coisa é que é difícil explicar os erros; eu teria que explicar os contextos. Aprendi, aprendi muito. Cometi erros, mas tenho orgulho de ter estado no United. Mas agora é outra história. Há muitas coisas que posso fazer bem, acumulei experiência. Acho que todos aprendem com base na própria experiência. Há coisas que gostaria de mudar e há outras que nunca mudam. Com certeza serei um técnico melhor”.

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