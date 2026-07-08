No Milan faltou uma figura humana que fizesse a diferença. Como você vai lidar com os jogadores que têm dúvidas? O que você pretende oferecer, no plano humano, ao vestiário?

“Se me permitem dizer. A cultura italiana e portuguesa tem a ver com o contato humano, e eu sou assim. É claro que é preciso saber apontar os erros. Sempre serei honesto com meus jogadores. Serei justo e correto; sei que é assim que se conquista a confiança dos jogadores. O que posso dizer neste momento é que sou como vocês: gosto do contato humano. Temos uma equipe excepcional que cuida dos jogadores: temos tudo sob controle. Além disso, também é preciso ter um estilo de jogo atraente: queremos dar aos jogadores a oportunidade de se destacarem, e isso pode nos ajudar a vencer”.

Em quanto tempo veremos o seu estilo de jogo no Milan?

“Espero que vocês possam ver algo logo de cara. Sei muito bem que, no futebol, nunca há tempo. É um projeto de longo prazo, mas já desde o primeiro jogo teremos que jogar de forma que fique claro o que o técnico exige dos jogadores. Os torcedores vão se convencer aos poucos, mas em termos de jogo vou começar a todo vapor com a equipe: queremos dominar desde o primeiro jogo.”

Qual será a importância de Pulisic no seu Milan?

“Pulisic é realmente um jogador de enorme talento. Ele se machucou na Copa do Mundo, vamos ter que avaliar. Mas ele é perfeito para o jeito como o futebol é jogado na Itália, com times que se defendem bem: ele pode fazer a diferença com ‘D’ maiúsculo. Tenho ideias claras sobre como quero vê-lo jogar. Com o pé direito pelo lado esquerdo, mas também pelo outro lado. Embora eu o queira entre as linhas, não com os pés na linha. Ele é muito querido no clube; toda a equipe está unida para aproveitá-lo ao máximo. Para nós, ele é muito importante. Eu disse que não queria falar de jogadores individualmente, mas vejam que, de vez em quando, acabo caindo nessa (risos, ndr)”.





Você tem um prazo ideal para ter um elenco completo e trabalhar da melhor maneira possível?

“A questão principal é ter jogadores; alguns estão na Copa do Mundo e outros ainda precisam tirar férias. De qualquer forma, estou muito tranquilo. Conheço os jogadores, mas preciso vê-los nos treinos. Mais do que um prazo para o mercado de transferências, quero treinar meus jogadores. Conseguiremos ser competitivos mesmo com o elenco atual.”





Qual é a diferença entre jogar para não perder e jogar para vencer?

“(Risos, ndr). Posso dizer a vocês como quero jogar. Tenho um enorme respeito pelo Allegri, ele tem muita experiência. Não quero falar do passado, mas posso dizer como quero jogar: precisamos dominar o adversário e nos defender bem. Todo técnico tem ideias únicas. Também preciso mudar um pouco; quando observar os jogadores, vou ajustar minhas ideias. Quero entreter, divertir os torcedores, praticar um futebol bonito de se ver. Leva um tempo para o motor pegar. Mas quando se quer vencer, assume-se essas responsabilidades: treinar grandes clubes traz essas responsabilidades. Perder energia e atenção significa perder. Queremos vencer e dominar o jogo”.

Quantas contratações você acha que são necessárias para implementar seu estilo de jogo? Você pode reavaliar Chukwueze e Saelemaekers?

“Há jogadores que não estavam aqui no ano passado. Chukwueze continua conosco; precisamos de jogadores que consigam fazer jogadas de um contra um. Saelemaekers pode jogar pela direita e pela esquerda, ele gosta de fazer jogadas de um contra um. Cissè e Comotto vão começar conosco, não sei o que vai acontecer. Vamos encontrar novos jogadores que não estavam aqui no ano passado. Se jogarem bem, se assimilarem minhas ideias, então encontraremos um lugar para eles: antes de procurar fora, vamos analisar bem o que temos aqui. Depois da pré-temporada, decidiremos, mas sempre levando em conta o orçamento. O proprietário está aqui... Vamos avaliar os jovens; Chukwueze tem grandes qualidades e nos dá alternativas”.

Quais são os erros que você não deve, de forma alguma, repetir no Milan? O que a experiência em Manchester lhe ensinou?

“A primeira coisa é que é difícil explicar os erros; eu teria que explicar os contextos. Aprendi, aprendi muito. Cometi erros, mas tenho orgulho de ter estado no United. Mas agora é outra história. Há muitas coisas que posso fazer bem, acumulei experiência. Acho que todos aprendem com base na própria experiência. Há coisas que gostaria de mudar e há outras que nunca mudam. Com certeza serei um técnico melhor”.