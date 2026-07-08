Em meio a toda essa revolução, você se sente à vontade para passar uma mensagem positiva, como já fez no passado, ou criar um lema?

“Claro que sim. É difícil. Mas atenção: além de falar, vem a ação. Sei muito bem que é um desafio. É sempre mais do que uma frase ou um slogan: significa fazer parte da história de alguém que é icônico. É o tipo de desafio que gosto de enfrentar. Estou feliz. Ficarei feliz por ter tentado, mesmo quando essa tentativa não levar a resultados excelentes. Agora estou com fome de sucesso, acredito no Milan. É preciso conhecer bem as características do futebol italiano. Vemos muitas coisas, procuro me confrontar com frequência e aprender. Quando pronunciei aquelas frases, eu acreditava nelas e ainda acredito até hoje”.

O objetivo é a segunda estrela?

“Quando a gente se coloca em jogo e se expõe ao questionamento, precisa vencer o máximo possível. Claro que queremos conquistar a segunda estrela. Sei que será difícil, há mil variáveis. O maior desafio? É difícil dizer agora. O objetivo fundamental agora é dominar o campeonato, o resto veremos.”





Por que aceitou o Milan e como pretende escalar o time?

“Eu disse a mim mesmo: ‘Não é por ser o Milan’, mas porque sei que há uma revolução em andamento. Depois da primeira reunião, algo me tocou: a equipe me oferecia coisas de que gosto, eu queria defender esses valores. Precisamos marcar mais gols; basta olhar para os times de ponta em outros campeonatos e ainda há diferença. Me apresentaram a estrutura e o processo de olheiros. No momento em que você sente que tem as pessoas certas ao seu redor, quando há uma equipe unida ao seu redor, então estão presentes todos os ingredientes do desafio que quero enfrentar”.

Você pediu conselhos a Fonseca e Conceição? Espera começar de maneira diferente?

“Conheço o Fonseca e o Conceição; fomos rivais, mas isso foi há três anos. Quero tentar fazer as coisas do jeito que eu entendo. O Cardinale me explicou algumas ideias, e eu disse que queria ver com meus próprios olhos. Observo, vejo e sinto com minhas próprias mãos. Assim que comecei as reuniões, recebi muitas respostas e me sinto à vontade.”

Nenhum técnico, até hoje, havia sido apresentado pelo Cardinale. Além dessa vantagem, o que mais o senhor pode acrescentar sobre o mercado? O senhor já tomou uma decisão sobre o Leão?

“Não vou falar especificamente sobre jogadores individuais. Estou feliz com o time. O Gerry queria mostrar a vocês o quanto está trabalhando nisso, o quanto há para este time. Isso significa que também há pressão, claro. É preciso se adaptar ao mercado: tenho que avaliar o time, explicar os perfis, esclarecer as dúvidas. Depois, Bobby conversa com Almastadt e Hendrick conversa com o clube. Precisamos conhecer ainda mais a fundo as características de cada jogador, ver como eles reagem e, acima de tudo, se querem estar aqui. É preciso entender isso antes do fim da janela de transferências, mas, de qualquer forma, estou muito feliz com o time atual”.