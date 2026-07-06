Bobby Gardiner, figura-chave da nova equipe estratégica no mercado, também foi um dos principais responsáveis pela escolha de Ruben Amorim como novo técnico do Milan. A relação entre os dois já está bem estabelecida, e a reunião de segunda-feira, 6 de julho, na Casa Milan, que contou também com a presença de Hendrik Almstadt, diretor de transferências, serviu para fazer um balanço da situação, especialmente em relação aos jogadores que devem sair e ao dinheiro que suas vendas poderiam gerar.





Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek têm demanda na Premier League, e o Milan espera arrecadar entre 20 e 25 milhões de euros com suas vendas.

Na recente reunião na Casa Milan com os agentes, a diretoria do Milan fixou em 8 milhões a avaliação de Warren Bondo, enquanto, para Ismael Bennacer — que passou a integrar a equipe do poderoso agente Fali Ramadani —, está em andamento a rescisão do contrato. Também estão em fase de avaliação outros jogadores em situação incerta, como Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Youssouf Fofana.