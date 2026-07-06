Sorridente, motivado e já com algumas piadas em italiano. O primeiro passo de Amorim como novo técnico do Milan deixa transparecer toda a motivação do técnico português diante de um desafio tão fascinante quanto difícil: relançar o glorioso clube rossonero aos níveis que lhe competem. Aquele “há muito trabalho a ser feito”, sussurrado aos repórteres presentes no Linate Prime, é uma declaração clara da fase pela qual o clube rossonero está passando: além de um elenco competitivo, o técnico português precisa reconstruir uma mentalidade vencedora. E é justamente esse o objetivo mais difícil de alcançar.
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Milão: Amorim está na sede do clube para uma reunião sobre o mercado de transferências: a estratégia e as prioridades
CIMEIRA DE MERCADO
Bobby Gardiner, figura-chave da nova equipe estratégica no mercado, também foi um dos principais responsáveis pela escolha de Ruben Amorim como novo técnico do Milan. A relação entre os dois já está bem estabelecida, e a reunião de segunda-feira, 6 de julho, na Casa Milan, que contou também com a presença de Hendrik Almstadt, diretor de transferências, serviu para fazer um balanço da situação, especialmente em relação aos jogadores que devem sair e ao dinheiro que suas vendas poderiam gerar.
Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek têm demanda na Premier League, e o Milan espera arrecadar entre 20 e 25 milhões de euros com suas vendas.
Na recente reunião na Casa Milan com os agentes, a diretoria do Milan fixou em 8 milhões a avaliação de Warren Bondo, enquanto, para Ismael Bennacer — que passou a integrar a equipe do poderoso agente Fali Ramadani —, está em andamento a rescisão do contrato. Também estão em fase de avaliação outros jogadores em situação incerta, como Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Youssouf Fofana.
GILA, MAS NÃO SÓ: AS PRIORIDADES
Kerim Alajbegović, um talento brilhante nascido em 2007, de propriedade do Bayer Leverkusen, e Konstantinos Karetsas, também nascido em 2007 e que joga pelo Genk, são dois jogadores que estão sendo acompanhados por Amorim e pela equipe de transferências para enriquecer com qualidade e potencial o grupo de meias-atacantes. Entre as prioridades, além da conclusão da negociação por Gila com a Lazio, está também a busca por um novo zagueiro central, com Inácio e Antonio Silva entre os candidatos.
Amorim também solicitou um novo volante, embora a escolha só seja definida após a decisão de Modric sobre seu futuro e também a de Rabiot. Atenção também a um novo atacante: Kostic quer aproveitar suas chances como alternativa a Ramos.
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