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grafica cm amorimGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Milão: Amorim de olho no Sporting; Hjulmand e Trincão estão entre os alvos do mercado de transferências

Milan
Mercado da bola
Rúben Amorim
M. Hjulmand
Trincao

Análise do mercado de transferências do Milan: as orientações de Amorim

A chegada de Ruben Amorim pode influenciar significativamente as estratégias de mercado do Milan. Segundo informações da Sky Sport, o novo técnico rossonero teria indicado dois jogadores que conhece muito bem desde a época em que estava no Sporting: Morten Hjulmand e Francisco Trincão.


O meio-campista dinamarquês é um dos nomes mais valorizados por Amorim por suas qualidades técnicas, liderança e capacidade de atuar em várias funções no meio-campo. Hjulmand, ex-Lecce, foi um dos pilares do Sporting nas últimas temporadas e é considerado a peça ideal para trazer equilíbrio e intensidade ao meio-campo do Milan.


  • Vale a pena ficar de olho também em Francisco Trincão, ponta ofensiva que, sob o comando de Amorim, viveu uma das melhores fases de sua carreira. O português traz imprevisibilidade, técnica e versatilidade ao ataque, características que podem se revelar particularmente úteis no novo projeto técnico do Milan.


    Já a situação de Pedro Gonçalves é diferente. Apesar de alguns rumores que circularam nas últimas horas, a Sky Sport informa que, no momento, não há confirmação das notícias sobre um interesse concreto do Milan pelo ponta do Sporting.



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  • Antes de entrar de cabeça nas negociações, porém, Amorim pretende analisar cuidadosamente o elenco à sua disposição. O técnico português quer avaliar todos os jogadores do elenco durante a pré-temporada, a fim de identificar com precisão as áreas que precisam de reforços e aquelas em que é necessário intervir com eventuais transferências. Somente após essa fase de observação é que serão definidas as prioridades do mercado do Rossonero, tanto para contratações quanto para saídas.