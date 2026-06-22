A chegada de Ruben Amorim pode influenciar significativamente as estratégias de mercado do Milan. Segundo informações da Sky Sport, o novo técnico rossonero teria indicado dois jogadores que conhece muito bem desde a época em que estava no Sporting: Morten Hjulmand e Francisco Trincão.





O meio-campista dinamarquês é um dos nomes mais valorizados por Amorim por suas qualidades técnicas, liderança e capacidade de atuar em várias funções no meio-campo. Hjulmand, ex-Lecce, foi um dos pilares do Sporting nas últimas temporadas e é considerado a peça ideal para trazer equilíbrio e intensidade ao meio-campo do Milan.



