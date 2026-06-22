Uma revolução mais conceitual do que pessoal, aquela decidida por Gerry Cardinale e relatada, com abundância de detalhes, pela nossa redação nas últimas horas. O presidente da RedBird decidiu se afastar do modelo italiano clássico — com uma estrutura formada pelo diretor executivo, diretor geral, diretor esportivo e técnico — para seguir o modelo inglês, onde se prefere trabalhar em uma equipe composta por profissionais de diversas áreas.





Ruben Amorim já teve uma experiência desse tipo, no Manchester United, que não foi bem-sucedida, mas ele possui a experiência necessária para levar adiante um projeto como esse.





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