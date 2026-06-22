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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milão, Amorim corre contra o tempo: quando chegar a Milão, a agenda entre os treinos e o mercado de transferências

Milan
Rúben Amorim
Mercado da bola

Milão: Amorim estará em contato constante com Cardinale para a formação do time: veja quando ele chegará a Milão

Uma revolução mais conceitual do que pessoal, aquela decidida por Gerry Cardinale e relatada, com abundância de detalhes, pela nossa redação nas últimas horas. O presidente da RedBird decidiu se afastar do modelo italiano clássico — com uma estrutura formada pelo diretor executivo, diretor geral, diretor esportivo e técnico — para seguir o modelo inglês, onde se prefere trabalhar em uma equipe composta por profissionais de diversas áreas.


Ruben Amorim já teve uma experiência desse tipo, no Manchester United, que não foi bem-sucedida, mas ele possui a experiência necessária para levar adiante um projeto como esse.


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  • CENTRAL DO MERCADO EM CONTATO DIRETO COM O CARDINAL

    A equipe estratégica criada pela RedBird prevê uma estrutura hierárquica na qual Amorim assumirá, cada vez mais, o papel de gerente em contato direto tanto com Cardinale quanto com o diretorde transferências de jogadores, Almstadt. O ex-jogador do Sporting de Lisboa já está em ação há várias semanas: elaborou uma lista dos reforços necessários e começou a dialogar com jogadores do elenco, como Maignan e Rabiot.

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  • QUANDO CHEGA A MILÃO

    Amorim deve chegar à Itália nos primeiros dias de julho para conhecer e se familiarizar com as instalações: de Milanello à Casa Milan, passando pelo Vismara e pelo San Siro.

     O ex-técnico do Manchester United estará em Milão para começar a preparar a temporada. Ele se ausentará por alguns dias e, em seguida, estará em Milanello para a concentração do dia 12 de julho. A contagem regressiva começou: Amorim está pronto para iniciar seu ciclo de três anos no Milan.