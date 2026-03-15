O técnico do Milan, Massimiliano Allegri, falou aos microfones da DAZN após a derrota em Roma contra a Lazio, comandada por Maurizio Sarri.
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Milão, Allegri: “Todos falavam do título do campeonato após o empate do Inter. O objetivo é a Liga dos Campeões, ou corremos o risco de estragar tudo”
A ANÁLISE
"Sabíamos das dificuldades do jogo: os torcedores estavam voltando ao estádio, era um jogo importante para eles; a classificação não exige muito e eles fizeram uma boa partida. Eles correram muito; no segundo tempo, eles perderam um pouco de ritmo, mas não conseguimos marcar. Todos falavam do título do campeonato após o empate do Inter, mas precisamos ser realistas: estamos fazendo um bom trabalho, mas o objetivo é a Liga dos Campeões; caso contrário, corremos o risco de destruir tudo o que construímos".
LEÃO FURIOSO
"Ele estava nervoso porque sofreu duas faltas em duas ocasiões, coisas que acontecem durante uma partida. Todos queríamos vencer, poderíamos ter aumentado a vantagem sobre os adversários mais próximos, era importante."
OS ERROS
"No primeiro tempo, cometemos muitos erros técnicos e sofremos muitos contra-ataques. Até no gol, estávamos posicionados para uma bola longa, e eles são muito bons em jogadas verticais. Esses gols não deveriam ter acontecido, mas isso acontece. Cometemos muitos erros perto da grande área e tínhamos muitos jogadores à frente da linha da bola. No segundo tempo, eles não desmoronaram, mas nós aumentamos o ritmo. Não conseguimos marcar nenhum gol".
MUITA ANSIEDADE NO PRIMEIRO TEMPO
"Não é uma questão de esperar; no primeiro tempo, sofremos mais contra-ataques do que em toda a temporada. Quando se joga sem intensidade, é difícil evitar os contra-ataques e, consequentemente, os gols. No segundo tempo, vencemos mais duelos."
MUITAS CONTRA-OFENSIVAS PERDIDAS
"Os rapazes estavam bem preparados, sabiam da importância do jogo, mas no primeiro tempo cometemos muitos erros técnicos e, por isso, jogamos de forma desorganizada e perdemos muitas bolas. Tentamos aceitar o um contra um, tínhamos muitos jogadores à frente da linha da bola e não tivemos outra escolha."