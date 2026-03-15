"Sabíamos das dificuldades do jogo: os torcedores estavam voltando ao estádio, era um jogo importante para eles; a classificação não exige muito e eles fizeram uma boa partida. Eles correram muito; no segundo tempo, eles perderam um pouco de ritmo, mas não conseguimos marcar. Todos falavam do título do campeonato após o empate do Inter, mas precisamos ser realistas: estamos fazendo um bom trabalho, mas o objetivo é a Liga dos Campeões; caso contrário, corremos o risco de destruir tudo o que construímos".