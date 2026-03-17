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Grafica Allegri Furlani Milan
Emanuele Tramacere

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Milão: Allegri pediu quatro contratações de peso: todos os alvos

Para dar o salto de qualidade a um elenco que terá de disputar várias competições, o técnico quer um mercado de transferências discreto, mas de altíssimo nível.

O Milan 2026/2027 terá de dar o tão esperado salto de qualidade, tanto na Itália, onde deverá competir com mais força na disputa pelo Scudetto, quanto na Europa, onde uma excelente campanha na Liga dos Campeões deverá garantir visibilidade e receitas.

Por esse motivo, Massimiliano Allegri, independentemente dos rumores sobre o Real Madrid e dos possíveis atritos com a diretoria, está pedindo à diretoria uma janela de transferências de alto nível para que esta equipe dê um importante salto de qualidade. 

Uma janela de transferências contida em quantidade, mas de altíssimo nível, com pelo menos quatro nomes de primeira linha.

  • 4 GOLS EM 4 PARTIDAS

    Em primeiro lugar, Allegri identificou cinco posições-chave nas quais é necessário reforçar e que são consideradas prioritárias: um zagueiro central, de preferência canhoto; um lateral que cubra toda a linha, de preferência um jogador versátil que possa atuar nas duas laterais; em seguida, um meio-campista com grande capacidade goleadora e um meia-armador quepossa substituir Modric caso o croata decida se aposentar (embora essa não seja a prioridade); e, por fim, um artilheiro capaz de marcar 20 gols por temporada.

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  • KIM, AKE E... CAMBIASO

    Na defesa, o técnico de Livorno gostaria de contar com um jogador experiente e pronto para entrar em campo. Kim Min Jae é sua escolha preferida, devido ao seu conhecimento do campeonato, físico e habilidade com os pés. Existem várias alternativas, como Nathan Aké, que está de saída do Manchester City, ou Lisandro Martínez, cujo contrato com o Manchester United vence em 2027. 

    Para a lateral, o jogador versátil da Juventus, Andrea Cambiaso, já trabalhou com Allegri, com quem teve seu melhor desempenho, mas não é o único, pois ao Milan foram propostos Dodô, da Fiorentina, e também Nahuel Molina, do Atlético de Madrid.

  • DA GORETZKA E MILINKOVIC SAVIC

    No meio-campo, os nomes são mais sonantes e, acima de tudo, já são conhecidos. Leon Goretzka é um alvo concreto para uma contratação sem custos, mas pede muito tanto em termos de salário quanto de bônus na assinatura. É considerado um curinga tanto como volante quanto como alternativa a Modric, mas o verdadeiro sonho de Allegri, que o persegue desde os tempos da Juventus, é o ex-Lazio e hoje no Al-Hilal, Sergej Milinkovic-Savic. O sérvio é o protótipo perfeito do artilheiro que ele busca no meio-campo e, embora tenha acabado de renovar contrato, a ideia de deixar a Arábia é concreta, como confirmado recentemente também por seu irmão Vanja.

  • KEAN, LEWANDOWSKI E...

    No ataque, tem-se falado muito sobre o futuro de Robert Lewandowski (também cotado para a Juventus), cujo contrato com o Barcelona está chegando ao fim, mas essa é uma opção complicada, assim como a que envolve Gabriel Jesus, que compartilha o mesmo agente com Allegri, mas não é o centroavante que o técnico gostaria. E assim, o candidato número um volta a ser Moise Kean, que está passando por uma temporada de altos e baixos na Fiorentina, mas que é muito bem visto pelo técnico, que sempre o apoiou, inclusive na época em que ele jogava na Juventus.

    Muitos nomes, quatro grandes objetivos. O Milan do futuro começa a tomar forma.

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