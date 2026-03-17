Milão: Allegri pediu quatro contratações de peso: todos os alvos

O Milan 2026/2027 terá de dar o tão esperado salto de qualidade, tanto na Itália, onde deverá competir com mais força na disputa pelo Scudetto, quanto na Europa, onde uma excelente campanha na Liga dos Campeões deverá garantir visibilidade e receitas.

Por esse motivo, Massimiliano Allegri, independentemente dos rumores sobre o Real Madrid e dos possíveis atritos com a diretoria, está pedindo à diretoria uma janela de transferências de alto nível para que esta equipe dê um importante salto de qualidade.

Uma janela de transferências contida em quantidade, mas de altíssimo nível, com pelo menos quatro nomes de primeira linha.