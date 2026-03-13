Milão: Allegri gosta muito de Kim Min Jae, mas a negociação é complicada: os dois motivos

A consagração em Nápoles e o título do Scudetto, seguido pela transferência para a Alemanha em meio a grandes expectativas. E agora, para Kim Min-jae, surge uma nova oportunidade: voltar à Itália.

O zagueiro sul-coreano volta a aparecer entre os nomes que podem agitar o mercado de transferências de verão. O jogador nascido em 1996, aliás, passa por dificuldades no Bayern de Munique, clube que há dois anos gastou quase 60 milhões de euros para tirá-lo da Série A e levá-lo para a Baviera, e alguns clubes italianos há meses perceberam a possibilidade de apostar nele.