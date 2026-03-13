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Milão: Allegri gosta muito de Kim Min Jae, mas a negociação é complicada: os dois motivos

Milão busca uma grande contratação para a defesa: volta a ser cogitada a candidatura do zagueiro sul-coreano do Bayern de Munique, Kim Min Jae

A consagração em Nápoles e o título do Scudetto, seguido pela transferência para a Alemanha em meio a grandes expectativas. E agora, para Kim Min-jae, surge uma nova oportunidade: voltar à Itália.

O zagueiro sul-coreano volta a aparecer entre os nomes que podem agitar o mercado de transferências de verão. O jogador nascido em 1996, aliás, passa por dificuldades no Bayern de Munique, clube que há dois anos gastou quase 60 milhões de euros para tirá-lo da Série A e levá-lo para a Baviera, e alguns clubes italianos há meses perceberam a possibilidade de apostar nele.

  • ALLEGRI GOSTA

    Depois de não ter correspondido às expectativas na janela de transferências de janeiro, o Milan prometeu a Allegri uma contratação importante para reforçar o elenco de zagueiros centrais.

    Entre os nomes avaliados está também o de Kim Min-jae, que possui ampla experiência internacional e poderia se adaptar rapidamente ao campeonato italiano, que já conhece por ter jogado lá por apenas uma temporada, na qual conquistou o Scudetto com o Napoli.
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  • CUSTOS MUITO ALTOS

    Com Upamecano, recém-renovado com um contrato milionário, e Tah, Kim está avaliando seriamente a possibilidade de deixar o Bayern de Munique no meio do ano. O Milan planeja fazer uma proposta, na esperança de que o jogador aceite um salário de 7 milhões de euros (atualmente ele ganha 12) e que o Bayern de Munique reduza o valor de transferência, que ultrapassa os 30 milhões de euros.

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