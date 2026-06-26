O Milan tem um novo diretor executivo. Depois de assumir o legado operacional de Giorgio Furlani e as atribuições — com poder de assinatura de até 10 milhões de euros — após a demissão de seu antecessor, Massimo Calvelli foi nomeado oficialmente CEO do clube rossonero pelo presidente Gerry Cardinale, que esteve hoje na sede da Casa Milan também por esse motivo.
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Milão, agora é oficial: Massimo Calvelli é o novo CEO do clube rossonero, substituindo Giorgio Furlani
O COMUNICADO
Segue o comunicado do Milan: “O AC Milan anuncia a nomeação de Massimo Calvelli como Diretor Executivo. Calvelli traz para o clube uma vasta experiência em liderança internacional no mundo do esporte, com profunda competência no desenvolvimento e crescimento de organizações esportivas e plataformas comerciais de referência em nível global. Além da função de CEO do AC Milan, Calvelli manterá os cargos de CEO Internacional do RedBird Development Group e de Sócio Operacional da RedBird Capital Partners. A nomeação reflete o modelo diferenciado da RedBird, que combina uma visão de investimento de longo prazo com competências operacionais integradas para acelerar a execução da estratégia”.
AS PALAVRAS DO CARDINAL
Estas são as palavras de Gerry Cardinale sobre a nomeação de Calvelli: “Desde que ingressou na RedBird no ano passado, Massimo se destacou como líder e promotor de um modelo organizacional capaz de valorizar as pessoas e promover uma cultura de colaboração e profissionalismo. Massimo co-liderou nosso investimento no AC Milan juntamente com o sócio da RedBird, David Castelblanco, ambos reportando-se diretamente a mim. O modelo da RedBird frequentemente prevê que nossos líderes assumam um papel operacional direto em nossos investimentos mais importantes, para garantir uma execução do mais alto nível, especialmente em fases de mudança e inovação. Ao longo do último ano, Massimo demonstrou saber desempenhar esse papel com eficácia, integrando-se plenamente à realidade do AC Milan. O mandato é claro: queremos jogar para vencer, e não para não perder, em tudo o que diz respeito ao AC Milan, mas sobretudo em campo. A partir de hoje, toda a organização do clube poderá se beneficiar de sua presença em tempo integral, de sua determinação e do senso de urgência com que trabalhará para trazer de volta ao clube uma cultura de vitória e de resultados”.
O COMENTÁRIO DE CALVELLI
Estas, por sua vez, são as primeiras declarações do próprio Massimo Calvelli como novo CEO do Milan: “Liderar o clube em uma fase decisiva de sua trajetória esportiva, em um momento igualmente crucial para todo o futebol italiano, é uma responsabilidade que assumo com a máxima seriedade e com um profundo senso de urgência. A missão que recebi de Gerry é clara: trazer de volta ao AC Milan uma cultura de vitórias e resultados, dentro e fora de campo, à altura da história que este clube representa no futebol europeu e de seus mais de 600 milhões de torcedores em todo o mundo. No último ano, trabalhei em estreita colaboração com a alta administração do clube em todas as suas funções, adquirindo um conhecimento direto do que precisa ser melhorado e inovado. Além disso, estou entusiasmado por trabalhar em estreita colaboração com nosso novo técnico, Rúben Amorim, e sua comissão técnica, que já estão totalmente integrados e atuando em plena sintonia com a atual liderança da área esportiva”.
O CURRÍCULO DE CALVELLI
Antes de ingressar na RedBird, Calvelli atuou como diretor executivo da ATP de 2020 a 2025, liderando um período de profunda transformação global no tênis masculino profissional. Anteriormente, ocupou cargos de liderança internacional na Nike, na Wilson Sporting Goods e na Amer Sports. Calvelli iniciou sua carreira como atleta profissional.