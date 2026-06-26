Milão, agora é oficial: Massimo Calvelli é o novo CEO do clube rossonero, substituindo Giorgio Furlani

Estas são as palavras de Gerry Cardinale sobre a nomeação de Calvelli: “Desde que ingressou na RedBird no ano passado, Massimo se destacou como líder e promotor de um modelo organizacional capaz de valorizar as pessoas e promover uma cultura de colaboração e profissionalismo. Massimo co-liderou nosso investimento no AC Milan juntamente com o sócio da RedBird, David Castelblanco, ambos reportando-se diretamente a mim. O modelo da RedBird frequentemente prevê que nossos líderes assumam um papel operacional direto em nossos investimentos mais importantes, para garantir uma execução do mais alto nível, especialmente em fases de mudança e inovação. Ao longo do último ano, Massimo demonstrou saber desempenhar esse papel com eficácia, integrando-se plenamente à realidade do AC Milan. O mandato é claro: queremos jogar para vencer, e não para não perder, em tudo o que diz respeito ao AC Milan, mas sobretudo em campo. A partir de hoje, toda a organização do clube poderá se beneficiar de sua presença em tempo integral, de sua determinação e do senso de urgência com que trabalhará para trazer de volta ao clube uma cultura de vitória e de resultados”.