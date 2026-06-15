Milão, acordo total para Ruben Amorim: ele será o novo técnico do clube rossonero. Contrato até 2028; sua chegada à Itália está prevista para as próximas horas

Ruben Amorim, que inicialmente planejava ficar sem trabalhar na próxima temporada – em parte para superar a grande decepção causada pela demissão do Manchester United –, respondeu com grande entusiasmo ao convite do Milan, cujo banco de reservas – conforme declarou em uma entrevista concedida em 2017 – representava um de seus grandes sonhos. Com sua assinatura iminente, entre hoje e amanhã, do contrato que o vinculará ao Diavolo até 2028, quem também comemorará será o Man United, que havia contratado o técnico português em novembro de 2024 e que economizará com a rescisão iminente do acordo algo em torno de 16 milhões de libras, cerca de 20 milhões de euros.