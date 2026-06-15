Faltava apenas a última aprovação do presidente do Milan, Gerry Cardinale – que, durante a noite italiana, na companhia do consultor sênior da Red Bird, Zlatan Ibrahimovic, assistiu ao evento UFC 250 na Casa Branca, em Washington –, mas Ruben Amorim já pode ser considerado, na prática, o novo técnico do Milan. Segundo o jornal português A Bola, e conforme confirmado por Matteo Moretto, o ex-técnico do Sporting Braga, do Sporting Lisboa e do Manchester United é esperado na Itália já nas próximas horas.
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Milão, acordo total para Ruben Amorim: ele será o novo técnico do clube rossonero. Contrato até 2028; sua chegada à Itália está prevista para as próximas horas
OS TERMOS DO ACORDO
Enquanto se aguarda que o Milan divulgue os detalhes precisos da assinatura do contrato, válido até 30 de junho de 2028 (com opção de renovação por mais uma temporada a favor do clube), fica-se sabendo pelas páginas do A Bola que o acordo alcançado entre as partes é total e prevê um salário de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, além de bônus vinculados tanto à Liga Europa, que o time rossonero disputará na próxima temporada, quanto à classificação para a Liga dos Campeões 2027/2028, que é considerada meta prioritária pela diretoria do clube.
O MANCHESTER UNITED TAMBÉM ECONOMIZA
Ruben Amorim, que inicialmente planejava ficar sem trabalhar na próxima temporada – em parte para superar a grande decepção causada pela demissão do Manchester United –, respondeu com grande entusiasmo ao convite do Milan, cujo banco de reservas – conforme declarou em uma entrevista concedida em 2017 – representava um de seus grandes sonhos. Com sua assinatura iminente, entre hoje e amanhã, do contrato que o vinculará ao Diavolo até 2028, quem também comemorará será o Man United, que havia contratado o técnico português em novembro de 2024 e que economizará com a rescisão iminente do acordo algo em torno de 16 milhões de libras, cerca de 20 milhões de euros.