Faltava apenas a última aprovação do presidente do Milan, Gerry Cardinale – que, durante a noite em Itália, na companhia do consultor sênior da Red Bird, Zlatan Ibrahimovic, assistiu ao evento UFC 250 na Casa Branca, em Washington –, mas Ruben Amorim já pode ser considerado, na prática, o novo técnico do Milan. Segundo o jornal português A Bola, e conforme confirmado por Matteo Moretto, o ex-técnico do Sporting Braga, do Sporting Lisboa e do Manchester United é esperado na Itália já nas próximas horas.
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Milão, acordo total com Ruben Amorim: ele será o novo técnico do clube rossonero. Contrato até 2028; sua chegada à Itália está prevista para as próximas horas
OS TERMOS DO ACORDO
Enquanto se aguarda que o Milan divulgue os detalhes precisos da assinatura do contrato, válido até 30 de junho de 2028 (com opção de renovação por mais uma temporada a favor do clube), fica-se sabendo pelas páginas do A Bola que o acordo alcançado entre as partes é total e prevê um salário de 3,5 milhões de euros líquidos por temporada, além de bônus vinculados tanto à Liga Europa, que o time rossonero enfrentará na próxima temporada, quanto à classificação para a Liga dos Campeões 2027/2028, que é considerada meta prioritária pela diretoria do clube. Mas também à hipotética conquista do Scudetto.
O MANCHESTER UNITED TAMBÉM ECONOMIZA
Ruben Amorim, que inicialmente planejava ficar sem trabalhar na próxima temporada – em parte para superar a grande decepção de ter sido demitido pelo Manchester United –, respondeu com grande entusiasmo ao convite do Milan, cujo banco de reservas – conforme declarou em uma entrevista concedida em 2017 – representava um de seus grandes sonhos. Com sua assinatura iminente, entre hoje e amanhã, do contrato que o vinculará ao Diavolo até 2028, quem também comemorará será o Man United, que havia contratado o técnico português em novembro de 2024 e que economizará com a rescisão iminente do acordo algo em torno de 16 milhões de libras, cerca de 20 milhões de euros.
A CARREIRA DE AMORIM
Antes de iniciar a carreira de treinador, Ruben Amorim foi um jogador que dedicou sua vida aos cores do Benfica, clube pelo qual atuou inicialmente nas categorias de base e, depois de uma breve passagem pelo Belenenses, na equipe principal a partir de 2008. Em 2012, transferiu-se por uma temporada para o Sporting Braga, mas voltou ao Benfica, onde encerrou sua carreira de jogador — em parte devido a uma série de problemas nos joelhos — em 2017. Pela seleção portuguesa, acumulou apenas 14 partidas.
Sua estreia como técnico remonta à temporada 2018/2019, na terceira divisão, à frente do Casa Pia: uma aventura de curta duração, em parte devido à suspensão (e aos 6 pontos de penalidade impostos ao clube) por ter dado orientações à equipe, apesar de não estar habilitado para tal, conforme o regulamento. Ele recomeça no Sporting Braga, time com o qual conquista seu primeiro troféu em janeiro de 2020, arrebatando a Taça da Liga Portuguesa do Porto. Atrai o interesse do Sporting Lisboa, que paga uma indenização para contratá-lo e o leva à conquista do campeonato 19 anos após o último; com os Leões, conquista outro título nacional na temporada 2023/2024, além de mais uma Taça da Liga e uma Supercopa. Em novembro de 2024, ele deixa o clube para aceitar a proposta do Manchester United, que o leva a uma final da Liga Europa em maio de 2025 (perdida para o Tottenham), mas com o qual nunca consegue alcançar os resultados desejados, até ser demitido em janeiro passado.