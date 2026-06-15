Milão, acordo total com Ruben Amorim: ele será o novo técnico do clube rossonero. Contrato até 2028; sua chegada à Itália está prevista para as próximas horas

Antes de iniciar a carreira de treinador, Ruben Amorim foi um jogador que dedicou sua vida aos cores do Benfica, clube pelo qual atuou inicialmente nas categorias de base e, depois de uma breve passagem pelo Belenenses, na equipe principal a partir de 2008. Em 2012, transferiu-se por uma temporada para o Sporting Braga, mas voltou ao Benfica, onde encerrou sua carreira de jogador — em parte devido a uma série de problemas nos joelhos — em 2017. Pela seleção portuguesa, acumulou apenas 14 partidas.

Sua estreia como técnico remonta à temporada 2018/2019, na terceira divisão, à frente do Casa Pia: uma aventura de curta duração, em parte devido à suspensão (e aos 6 pontos de penalidade impostos ao clube) por ter dado orientações à equipe, apesar de não estar habilitado para tal, conforme o regulamento. Ele recomeça no Sporting Braga, time com o qual conquista seu primeiro troféu em janeiro de 2020, arrebatando a Taça da Liga Portuguesa do Porto. Atrai o interesse do Sporting Lisboa, que paga uma indenização para contratá-lo e o leva à conquista do campeonato 19 anos após o último; com os Leões, conquista outro título nacional na temporada 2023/2024, além de mais uma Taça da Liga e uma Supercopa. Em novembro de 2024, ele deixa o clube para aceitar a proposta do Manchester United, que o leva a uma final da Liga Europa em maio de 2025 (perdida para o Tottenham), mas com o qual nunca consegue alcançar os resultados desejados, até ser demitido em janeiro passado.







