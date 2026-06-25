Milão, acordo para a rescisão dos contratos de Filippi e Corradi. Tensão com Allegri: o que vai acontecer agora?

Massimiliano Allegri está de férias na Sardenha e aguarda a resolução com o Milan para poder assinar com o clube azzurro, que não tem pressa, já que De Laurentiis tem vários compromissos durante a semana que dificultariam um encontro. Aliás, tudo já está definido, com Allegri mantendo contato constante com o diretor esportivo Manna sobre as estratégias de mercado: o acordo prevê um contrato de três anos.

O agente do técnico de Livorno está em contato com o Milan, mas a tensão continua alta em relação à indenização de rescisão: 30 dias exatos ainda não foram suficientes para chegar a um acordo, mas as partes mantêm contato constante.