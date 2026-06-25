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Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milão, acordo para a rescisão dos contratos de Filippi e Corradi. Tensão com Allegri: o que vai acontecer agora?

Milan
Mercado da bola

Milão, acordo para a rescisão de dois membros da comissão técnica de Allegri: adia-se a assinatura do contrato do técnico de Livorno com o Napoli

Massimiliano Allegri está de férias na Sardenha e aguarda a resolução com o Milan para poder assinar com o clube azzurro, que não tem pressa, já que De Laurentiis tem vários compromissos durante a semana que dificultariam um encontro. Aliás, tudo já está definido, com Allegri mantendo contato constante com o diretor esportivo Manna sobre as estratégias de mercado: o acordo prevê um contrato de três anos.

O agente do técnico de Livorno está em contato com o Milan, mas a tensão continua alta em relação à indenização de rescisão: 30 dias exatos ainda não foram suficientes para chegar a um acordo, mas as partes mantêm contato constante.

  • CORRADI E FILIPPI RESOLVEM

    Já havia rumores há algum tempo e agora falta apenas a confirmação oficial: Claudio Filippi, treinador de goleiros da comissão técnica de Max Allegri, rescindiu o contrato que o vinculava ao Milan até 2027. Ele não acompanhará o técnico de Livorno ao Napoli, pois aceitou a proposta de Fabio Paratici e da Fiorentina.

    Outro membro da comissão técnica de Max chegou a um acordo para rescindir o contrato com o Milan: trata-se de Bernardo Corradi. O ex-atacante do Chievo e da Lazio está pronto para assinar com a Sampdoria em sua primeira experiência como técnico de um time principal no futebol profissional.

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  • DOIS CENÁRIOS PARA ALLEGRI

    A paciência sempre tem um limite, e a de De Laurentiis está prestes a se esgotar. O presidente do Napoli não quer que a disputa com Allegri se prolongue além desta semana. Há dois cenários possíveis para o agora ex-técnico do Milan: um acordo de meio-termo com o clube rossonero para ele e o restante da comissão técnica nas próximas 48/72 horas ou a renúncia, para depois entrar com uma ação por danos junto ao colégio de garantia da FIGC. Espera-se uma reviravolta em breve para pôr um ponto final em um caso que agitou os dois clubes no último mês.