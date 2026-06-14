Milão, a versão de Rangnick após a recusa: “Houve contatos e conversas, mas não havia clareza da parte deles. Ficar na Áustria foi a decisão certa”

"Eu disse desde o início que a renovação é uma decisão de princípio na qual muitos fatores influenciaram. Entre eles, também a questão de quem, dentro da minha comissão técnica, continuaria à disposição. Por isso, agora posso estar aqui sentado e dizer com grande satisfação: a decisão certa é permanecer no cargo após a Copa do Mundo".





“Há três semanas, houve um primeiro contato com o Milan e foram realizadas algumas conversas. Deixei claro desde o início que queria ter clareza antes do início da Copa do Mundo para mim, para a equipe, para o país, para a Federação Austríaca de Futebol e para os meus jogadores. Isso foi comunicado claramente desde o início. Da parte deles, ainda não havia clareza.”