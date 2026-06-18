Milão, a UEFA deu o aval: você está fora do acordo de conciliação. De Ramos a Trincão, o que muda no mercado de transferências

"O Inter e o Milan fizeram o dever de casa com diligência e disciplina. E a “professora” UEFA os aprovou. A Roma, por outro lado, deixou algumas páginas em branco e recebeu uma leve reprimenda. A saída do acordo de regularização não significa “liberdade total”, pois o Inter e o Milan, assim como todos os outros clubes participantes das competições europeias, deverão continuar a respeitar os parâmetros da UEFA, baseados em uma gestão econômica saudável. O parecer positivo de Nyon, se é que há algum, é a confirmação de um quadro econômico claramente melhorado que, ao contrário das restrições do passado, permite agora à Inter uma certa margem de manobra para realizar investimentos destinados a reforçar o elenco, sempre dentro de uma dinâmica saudável entre custos e receitas. Essa mesma margem da qual o Milan se beneficiou nas últimas janelas de transferências, mas que agora precisa enfrentar o segundo ano consecutivo sem os prêmios da Liga dos Campeões”, escreve a La Gazzetta dello Sport.