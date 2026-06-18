No mês mais sombrio e menos lucrativo de sua história, chega uma notícia positiva para o Milan: de Nyon chega a aprovação da UEFA, e o clube da via Aldo Rossi agora está fora do acordo de liquidação. Um resultado que recompensa os sacrifícios e o trabalho realizado desde a chegada da Elliott até a recente transição para a RedBird.
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Milão, a UEFA deu o aval: você está fora do acordo de conciliação. De Ramos a Trincão, o que muda no mercado de transferências
MILÃO E INTER SÃO PROMOVIDOS
"O Inter e o Milan fizeram o dever de casa com diligência e disciplina. E a “professora” UEFA os aprovou. A Roma, por outro lado, deixou algumas páginas em branco e recebeu uma leve reprimenda. A saída do acordo de regularização não significa “liberdade total”, pois o Inter e o Milan, assim como todos os outros clubes participantes das competições europeias, deverão continuar a respeitar os parâmetros da UEFA, baseados em uma gestão econômica saudável. O parecer positivo de Nyon, se é que há algum, é a confirmação de um quadro econômico claramente melhorado que, ao contrário das restrições do passado, permite agora à Inter uma certa margem de manobra para realizar investimentos destinados a reforçar o elenco, sempre dentro de uma dinâmica saudável entre custos e receitas. Essa mesma margem da qual o Milan se beneficiou nas últimas janelas de transferências, mas que agora precisa enfrentar o segundo ano consecutivo sem os prêmios da Liga dos Campeões”, escreve a La Gazzetta dello Sport.
O QUE MUDARÁ NO MERCADO
Com o acordode conciliação, o clube é obrigado a respeitar os parâmetros de 70% do índice de custo do elenco (ou seja, o custo anual do elenco (amortizações + salários) não deve ultrapassar 70% das receitas) e um passivo máximo de 30 milhões. No mercado de transferências, seria, de qualquer forma, correto respeitar esses mesmos parâmetros, mas, sem o acordo de conciliação, o clube não corre o risco de receber multas nem de sofrer restrições no mercado de transferências e no elenco.
RAMOS E TRINCAO PODEM JOGAR
Passando às notícias atuais, o Milan poderia ter a ambição de atender às exigências de Amorim. Ou, pelo menos, tentar fazê-lo. O técnico português pediu um atacante de peso, na casa dos 40 milhões, com Gonçalo Ramos, do PSG, na lista de prioridades. Francisco Trincão, do Sporting de Lisboa, também agrada bastante, mas sua contratação exigiria pelo menos 40 milhões de euros.