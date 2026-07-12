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CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milão, a possibilidade de contratação de Ederson ganha força: Amorim está interessado, há contatos com a Atalanta e com a equipe do brasileiro

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O técnico português admira o meio-campista da Atalanta desde a época em que ele jogava no Manchester United: os rossoneri estão avaliando a situação.

O Milan entra na disputa por Ederson. O clube rossonero pode, de forma surpreendente, iniciar negociações com a Atalanta para tentar trazer para o time de Ruben Amorim o meio-campista brasileiro nascido em 1999, cuja transferência para o Manchester United não se concretizou, depois que o clube inglês não deu o aval para os exames médicos do jogador de 26 anos, que acaba de voltar da Copa do Mundo com a Seleção de Carlo Ancelotti.



  • O clube rossonero entrou em contato com os representantes de Ederson e sabe que a Atalanta pede 50 milhões de euros pelo meio-campista brasileiro, valor pelo qual o havia vendido para a Premier League. A notícia é que ainda não podemos falar de uma negociação entre os clubes, mas houve uma conversa com os agentes do ex-jogador da Salernitana, descoberto por Walter Sabatini.



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  • O motivo reside sobretudo no fato de que o novo técnico do Milan, Ruben Amorim, valoriza muito Ederson, um meio-campista versátil e habilidoso nas duas fases do jogo — um perfil considerado pelo Milan para integrar um meio-campo que já conta com Luka Modric, Adrien Rabiot e Ardon Jashari: justamente o suíço, avaliado em pelo menos 30 milhões, desperta o interesse da Atalanta. Não há nenhuma negociação no momento, mas a ideia de tentar existe.



  • Ederson já deixou a Inglaterra e Londres; agora está de férias após a Copa do Mundo, relaxando com a família, embora com certa tristeza, pois gostaria de ter jogado pelo Manchester United, na Premier League, e de voltar à Liga dos Campeões: justamente o Atalanta está pronto para recebê-lo de volta, considerando o brasileiro totalmente recuperado, sempre presente e disponível: é exatamente por isso que o clube de Bergamo tem pronta uma proposta de renovação para ser reformulada e apresentada nos próximos dias.



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  • A ideia é garantir a permanência de Ederson, que tem contrato de apenas um ano, para depois poder negociar com mais tranquilidade, além de confirmar a confiança do clube nas condições físicas do jogador nascido em 2000. Por isso, Giuntoli está pronto para apresentar a renovação, mas será preciso entender o que o jogador pretende fazer. Nesse contexto, vale ressaltar que, há um ano e alguns meses, nas reuniões de transferências com o Manchester United, o nome de Ederson era muito valorizado justamente por Amorim. Os dois poderiam finalmente se reencontrar no Milan.

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