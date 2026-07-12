Milão, a possibilidade de contratação de Ederson ganha força: Amorim está interessado, há contatos com a Atalanta e com a equipe do brasileiro

A ideia é garantir a permanência de Ederson, que tem contrato de apenas um ano, para depois poder negociar com mais tranquilidade, além de confirmar a confiança do clube nas condições físicas do jogador nascido em 2000. Por isso, Giuntoli está pronto para apresentar a renovação, mas será preciso entender o que o jogador pretende fazer. Nesse contexto, vale ressaltar que, há um ano e alguns meses, nas reuniões de transferências com o Manchester United, o nome de Ederson era muito valorizado justamente por Amorim. Os dois poderiam finalmente se reencontrar no Milan.