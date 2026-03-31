Milão, à meia-noite termina o prazo para entrar na NBA Europe: eis o que se sabe sobre as jogadas de Cardinale

No último dia 19 de janeiro, o Milan e o Olimpia Milan participaram de uma reunião com a NBA realizada em Londres. Na capital inglesa, planeja-se o lançamento da NBA Europe, uma liga de basquete em parceria com a FIBA, uma alternativa à Euroliga cujos sinais já são visíveis há alguns meses. Doze grandes cidades no “elenco” como participantes fixos — mais quatro qualificadas por mérito esportivo (da Liga dos Campeões e de um torneio de final de temporada) — com o envolvimento de clubes de ponta que dominam o mundo do futebol, como Manchester City e Paris Saint-Germain (sem, obviamente, esquecer o Real Madrid, que é uma entidade poliesportiva vencedora em ambos os esportes desde sempre). Segundo informações, pelo Olimpia Milano estavam presentes Ettore Messina e Christos Stavropoulos; pelo Milan, Massimo Calvelli, CEO Internacional do RedBird Development Group e membro do conselho administrativo do Milan, e Zlatan Ibrahimovic. Sinal inequívoco de como a RedBird e o Milan estão interessados no projeto, que deve nascer em outubro de 2027.