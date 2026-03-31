No último dia 19 de janeiro, o Milan e o Olimpia Milan participaram de uma reunião com a NBA realizada em Londres. Na capital inglesa, planeja-se o lançamento da NBA Europe, uma liga de basquete em parceria com a FIBA, uma alternativa à Euroliga cujos sinais já são visíveis há alguns meses. Doze grandes cidades no “elenco” como participantes fixos — mais quatro qualificadas por mérito esportivo (da Liga dos Campeões e de um torneio de final de temporada) — com o envolvimento de clubes de ponta que dominam o mundo do futebol, como Manchester City e Paris Saint-Germain (sem, obviamente, esquecer o Real Madrid, que é uma entidade poliesportiva vencedora em ambos os esportes desde sempre). Segundo informações, pelo Olimpia Milano estavam presentes Ettore Messina e Christos Stavropoulos; pelo Milan, Massimo Calvelli, CEO Internacional do RedBird Development Group e membro do conselho administrativo do Milan, e Zlatan Ibrahimovic. Sinal inequívoco de como a RedBird e o Milan estão interessados no projeto, que deve nascer em outubro de 2027.
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Milão, à meia-noite termina o prazo para entrar na NBA Europe: eis o que se sabe sobre as jogadas de Cardinale
O QUE É A NBA EUROPE
"Pensamos em uma combinação de equipes já existentes, equipes novas e times de futebol que também queiram investir no basquete", explicou anteriormente Mark Tatum, o vice-comissário da NBA responsável pelo assunto. “Para nós, este é um projeto para sempre”, afirmou o comissário Adam Silver há poucas horas à Gazzetta dello Sport e a outros veículos de comunicação. Na cúpula de Londres, a NBA fez uma apresentação detalhada da nova Liga Europeia, ilustrando os parâmetros econômicos, o funcionamento do torneio e as exigências sobre a gestão das franquias. A taxa de entrada exigida das franquias que desejarem ingressar na NBA Europe deverá ficar em torno de 500 milhões, ou até mais, para que se tornem coproprietárias da Liga (da qual a NBA deterá 50%).
O PRAZO
O tempo está se esgotando; quem estiver interessado em entrar na NBA Europe terá que apresentar sua proposta até a meia-noite de hoje. A ideia de Gerry Cardinale é apresentar uma proposta; a Inter e a Olimpia também estão na disputa. Resta saber que tipo de proposta será feita, considerando que se fala de uma taxa de 500 milhões.
AS DÚVIDAS
"Essas incertezas são, em parte, de natureza econômica, pois a RedBird sabe muito bem que o projeto prevê um grande investimento inicial — falou-se de uma "taxa de adesão" de 500 milhões — e custos de gestão muito elevados. Em parte, são incertezas políticas. A NBA Europe sempre foi um projeto compartilhado pela NBA e pela FIBA, a federação internacional de basquete, em oposição à Euroliga. Nos últimos dias, porém, muita coisa mudou. Adam Silver, comissário da NBA, foi claro: “Estamos convencidos de que, para o bem do basquete europeu, o melhor seria uma solução comum com a Euroliga, chegando a um acordo para uma abordagem sistêmica do crescimento”. A NBA Europe se tornaria, então, uma estrutura com três pilares: NBA, FIBA e Euroliga”, relata La Gazzetta dello Sport