Milão, a hora das vendas: o valor mínimo para evitar prejuízo com todos os jogadores dispensados

Grande parte do mercado do Milan gira, obviamente, em torno de Rafael Leão: o atacante português manifestou o desejo de mudar de ares, e o clube rossonero está trabalhando para arrecadar um valor próximo a 60 milhões de euros. O atual camisa 10 rossonero tem um valor contábil de 11,212 mln.





Também estão de saída os dois jogadores ingleses, ambos na mira de vários clubes da Premier League: Tomori pesa no balanço em 5,651 mln, enquanto Loftus-Cheek pesa 4,844 mln.





O caso de Fofana é diferente, pois o francês gostaria de permanecer no Rossonero e convencer Amorim, mas o clube enviou uma mensagem clara ao seu agente: o ex-jogador do Mônaco está no mercado, e se buscam ofertas de 25 milhões de euros, embora o valor mínimo para não registrar prejuízo seja de 13 milhões de euros.





Por outro lado, é mais difícil encontrar alguém que garanta pelo menos 20 milhões, valor residual no balanço, por SantiagoGimenez: é provável que ele seja emprestado com opção de compra obrigatória.