O Milan entra na segunda fase do mercado de transferências, que se concentrará principalmente nas saídas, já que, até o momento, foram investidos cerca de 100 milhões de euros nas contratações de GonçaloRamos e MarioGila, ambos jogadores solicitados por RubenAmorim. Será importante, mas não decisivo, realizar boas vendas para concluir o trabalho de reforço, que prevê pelo menos mais 4 ou 5 novas contratações. Com um objetivo claro: evitar prejuízos. Vamos analisar a situação dos jogadores excedentes caso a caso.
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Milão, a hora das vendas: o valor mínimo para evitar prejuízo com todos os jogadores dispensados
OS CASOS MAIS IMPORTANTES
Grande parte do mercado do Milan gira, obviamente, em torno de Rafael Leão: o atacante português manifestou o desejo de mudar de ares, e o clube rossonero está trabalhando para arrecadar um valor próximo a 60 milhões de euros. O atual camisa 10 rossonero tem um valor contábil de 11,212 mln.
Também estão de saída os dois jogadores ingleses, ambos na mira de vários clubes da Premier League: Tomori pesa no balanço em 5,651 mln, enquanto Loftus-Cheek pesa 4,844 mln.
O caso de Fofana é diferente, pois o francês gostaria de permanecer no Rossonero e convencer Amorim, mas o clube enviou uma mensagem clara ao seu agente: o ex-jogador do Mônaco está no mercado, e se buscam ofertas de 25 milhões de euros, embora o valor mínimo para não registrar prejuízo seja de 13 milhões de euros.
Por outro lado, é mais difícil encontrar alguém que garanta pelo menos 20 milhões, valor residual no balanço, por SantiagoGimenez: é provável que ele seja emprestado com opção de compra obrigatória.
EM SUSPENSO
Chukwueze e Musah voltaram ao clube após suas passagens por empréstimo, respectivamente, pelo Fulham e pela Atalanta. Amorim está avaliando os dois nesta fase inicial da pré-temporada, e eles têm chances de permanecer no elenco. O nigeriano tem um valor residual no balanço de 8,766 milhões, enquanto o meio-campista americano tem 8,471 milhões.
TRANSFERÊNCIAS SEGURAS
O caso de Bennacer é complicado: parecia que tudo estava acertado para a transferência para o Catar, mas ainda não houve comunicações oficiais a respeito. O argelino tem um valor contábil de 1,403 mln, mas está sendo buscado um acordo para a rescisão devido ao salário muito alto de 4 milhões de euros líquidos. Estupinan é o que está mais perto de se despedir rumo ao Aston Villa (seu valor no balanço é de 13,600 milhões) e também há rumores de que o clube poderá obter lucro com a venda. O caso de Bondo também é complicado, já que ele foi excluído da lista de convocados: não faltam propostas, mas os 6,938 milhões necessários para evitar um prejuízo representam um valor muito significativo para os potenciais compradores.
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