Milão, a contratação de Karetsas corre o risco de não se concretizar: acordo entre o jovem talento do Genk e o Borussia Dortmund

O talento de Karetsas, meia-atacante ou ponta ofensiva do Genk, certamente não passou despercebido. O Milan vem acompanhando-o com grande interesse há vários meses, e Amorim já deu sinal verde para uma eventual contratação, mas agora é o Borussia Dortmund o clube mais próximo de garantir os serviços do jogador nascido em 2007.