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Milão, a contratação de Karetsas corre o risco de não se concretizar: acordo entre o jovem talento do Genk e o Borussia Dortmund

Milan
Mercado da bola

Milão: Karetsas é uma das opções para o meio-campo ofensivo; o talentoso jogador grego, no entanto, chegou a um acordo sobre os termos contratuais com o Borussia Dortmund

O talento de Karetsas, meia-atacante ou ponta ofensiva do Genk, certamente não passou despercebido. O Milan vem acompanhando-o com grande interesse há vários meses, e Amorim já deu sinal verde para uma eventual contratação, mas agora é o Borussia Dortmund o clube mais próximo de garantir os serviços do jogador nascido em 2007.

  • ACORDO COM O BORUSSIA DORTMUND

    O Milan acompanha Karetsas com interesse, mas ainda não tomou nenhuma medida oficial junto ao Genk. Kōnstantinos, segundo informações da SkyDe, chegou a um acordo total com o Borussia Dortmund sobre os termos contratuais e se mostrou totalmente aberto à transferência, a partir de agora, para a Bundesliga.

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  • SÃO NECESSÁRIOS 35 MILHÕES

    Ainda de acordo com a notícia divulgada pela versão alemã da Sky, o Borussia Dortmund apresentou uma primeira oferta de 26 milhões de euros por Karetsas. O Genk rejeitou essa primeira proposta e mantém sua exigência de 35 milhões, enquanto aguarda para ver os próximos passos tanto do clube alemão quanto do Milan.

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