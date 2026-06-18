Milão, 10 jogadores do Milan na Copa do Mundo: de Rabiot a Pulisic, o balanço após a estreia

Estreia para esquecer para Modric, que teve muitas dificuldades contra o ritmo de uma Inglaterra em grande forma: o campeão croata de 40 anos também cometeu a falta em Madueke que resultou no pênalti convertido por Kane, abrindo o placar em 1 a 0. A estreia de Leão também foi amarga: ele entrou aos 73' e não conseguiu criar nada de interessante no decepcionante empate entre sua seleção, Portugal, e o Congo. Jashari entrou aos 89 minutos no empate sensacional da Suíça contra o Catar.