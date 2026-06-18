A Itália fica de fora da Copa do Mundo, mas a Série A definitivamente não: são 66 jogadores da Série A que estão atuando nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O Milan é o time com mais representantes na Copa do Mundo, do goleiro ao ataque. São dez jogadores do Milan que partiram: Maignan (França), Rabiot (França), De Winter (Bélgica), Saelemaekers (Bélgica), Estupinan (Equador), Modric (Croácia), Leão (Portugal), Jashari (Suíça), Pulisic (EUA) e Giménez (México).
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Milão, 10 jogadores do Milan na Copa do Mundo: de Rabiot a Pulisic, o balanço após a estreia
RABIOT, O ASSISTENTE; MAIGNAN, RUIM
90 minutos em campo para Mike Maignan e Adrien Rabiot na convincente vitória da França sobre o Senegal por 1 a 0. Nota 5 na avaliação do capitão do Milan, que sofreu um gol de Mbaye no primeiro poste, além de ter demonstrado algumas hesitações a mais. Já Rabiot se saiu muito bem, mesmo na função incomum de volante à frente da defesa: um passe vertical genial colocou Barcola na cara do gol para marcar o 2 a 0.
ZERO MINUTOS PARA OS BELGAS
A estreia de Alexis Saelemaekers e Koni De Winter foi adiada, já que os dois permaneceram no banco durante toda a partida que terminou empatada em 1 a 1 entre a Bélgica e o Egito. Garcia preferiu contar com a experiência de Trossard e Mechele.
PULISIC EM GRANDE FORMA
Na vitória esmagadora dos EUA sobre o Paraguai por 4 a 1, destaca-se a atuação de Pulisic como jogador de ponta: ele deu início à jogada que resultou no gol contra do paraguaio Bobadilla, que abriu o placar, e repetiu a dose aos 35', dando uma assistência perfeita para o atacante do Mônaco, Balogun. Ele saiu no final do primeiro tempo devido a um problema muscular.
DECEPCÃO PARA GIMENEZ E ESTUPINAN
No México, que venceu com facilidade a África do Sul por 2 a 0 na estreia na Copa do Mundo, todos comemoram, exceto Giménez. Ou, pelo menos, em menor grau, já que ele permaneceu no banco durante os 90 minutos de jogo. O mesmo vale para Estupinán na derrota do Equador para a Costa do Marfim.
MODRIC E LEAO EM BAIXA FORMA
Estreia para esquecer para Modric, que teve muitas dificuldades contra o ritmo de uma Inglaterra em grande forma: o campeão croata de 40 anos também cometeu a falta em Madueke que resultou no pênalti convertido por Kane, abrindo o placar em 1 a 0. A estreia de Leão também foi amarga: ele entrou aos 73' e não conseguiu criar nada de interessante no decepcionante empate entre sua seleção, Portugal, e o Congo. Jashari entrou aos 89 minutos no empate sensacional da Suíça contra o Catar.