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FBL-ITA-SERIEA-MILAN-TORINOAFP

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Milan x Torino, o replay: pênalti para o Torino por falta de Pavlovic em Simeone

As decisões arbitrais da partida entre Milan e Torino, válida pela 30ª rodada da Série A

A equipe de arbitragem do jogo Milan x Torino:


Árbitro: FOURNEAU


Assistentes: ROSSI M. - MORO


Quarto árbitro: DOVERI


VAR: NASCA


AVAR: MARESCA

  • O VÍDEO-ARBITRAGEM

    83' - Ricci quase marca o 4 a 1, mas, do outro lado do campo, Simeone está caído no chão. Fourneau vai conferir a situação no VAR e constata que Pavlovic deu uma manada involuntária no rosto de Simeone. O árbitro comunica ao público do San Siro que a intervenção de Pavlovic é falta de pênalti. Luca Marelli, na DAZN, especifica que se trata de uma situação de intensidade.


    88' - O Torino reclama de uma mão de De Winter na área. O toque com a mão ocorre, mas Fourneau deixa o jogo prosseguir. Para Luca Marelli, o braço do zagueiro do Milan nunca se moveu.

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