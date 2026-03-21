83' - Ricci quase marca o 4 a 1, mas, do outro lado do campo, Simeone está caído no chão. Fourneau vai conferir a situação no VAR e constata que Pavlovic deu uma manada involuntária no rosto de Simeone. O árbitro comunica ao público do San Siro que a intervenção de Pavlovic é falta de pênalti. Luca Marelli, na DAZN, especifica que se trata de uma situação de intensidade.





88' - O Torino reclama de uma mão de De Winter na área. O toque com a mão ocorre, mas Fourneau deixa o jogo prosseguir. Para Luca Marelli, o braço do zagueiro do Milan nunca se moveu.