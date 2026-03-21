Maignan 6,5: recolheu a bola do fundo da rede duas vezes, sem qualquer culpa específica. Desta vez, foi decisivo, com uma defesa instintiva que impediu Simeone de comemorar um gol já feito aos 67 minutos, igualando a defesa que fez no primeiro tempo contra Zapata. Decisivo.

Tomori 5,5: um primeiro tempo sempre atrasado para o zagueiro inglês, que não comemora da melhor forma o retorno à seleção inglesa. Uma falta por trás lhe custa o cartão amarelo e a substituição no segundo tempo, quando Allegri passa para o 4-3-3 (a partir dos 46' Athekame 6: organizado do ponto de vista tático)

De Winter6: chega atrasado no rebote vencedor de Simeone no gol do empate momentâneo em 1 a 1. Ele se recupera lutando bola a bola, centímetro a centímetro, tanto contra Zapata quanto contra Adams.

Pavlovic6,5: desenha um arco-íris de rara beleza para a primeira vantagem do Diavolo; já são quatro gols na temporada. Meia nota a menos pela falta que resultou em pênalti, decididamente evitável, com a qual dá (involuntariamente) uma esperança aos granata no final.

Saelemaekers 6: partida sem glórias nem vergonhas: diligente do ponto de vista tático, mas faltou sua proverbial energia para acender as ofensivas rossoneras. (a partir dos 90' Odogu sv)

Fofana 7: Prati e Obrador tentam formar uma dupla de marcação que não incomoda o francês, hábil em se movimentar no momento certo para desorganizar o esquema tático granata. É recompensado com o segundo gol da temporada, o mais importante porque fecha o jogo. Determinado. (a partir dos 70' Ricci 6: como costuma acontecer, causa impacto positivo na partida ao entrar como substituto. Quase marca no final)

Modric 6: liderança no meio-campo, decide deixar em casa a capa de super-herói porque hoje, para a equipe, era preciso ser prático e vencedor. Sempre presente e no centro da ação, mostra uma condição física ainda brilhante.

Rabiot 7: o Duque está de volta e o Milan volta a vencer; a equação se repete com certa facilidade. Marca um gol de centroavante experiente, o quinto no campeonato, que coloca a partida nos trilhos rossoneri. Indispensável.

Bartesaghi 5,5: no primeiro tempo, teve grande dificuldade em ler os movimentos de Pedersen. Melhorou no segundo tempo, mas, no geral, sua atuação ficou abaixo da média.

Pulisic 6: nos primeiros 20 minutos, atuando como segundo atacante, tem dificuldade em encontrar o caminho certo. Decididamente melhor quando o Milan passa para o 4-3-3. É dele a assistência, deliciosa, para o gol de Rabiot. Ainda não é o verdadeiro Pulisic, mas surgem, pelo menos, alguns sinais de recuperação. (a partir dos 77' Gimenez s.v)

Fullkrug 5,5: chega ao compromisso com a roupa errada: muito larga e pesada para convencer o alfaiate Allegri. Uma cabeçada no meio, alguns deslocamentos básicos e a sensação de nunca conseguir causar dano aos adversários. Reprovado. (a partir dos 70' Nkunku 6: se movimenta bem no final)





Técnico Allegri 6,5: leu bem o jogo, mudando o esquema tático para conter o ímpeto do Torino. Vitória de ouro na corrida pela Liga dos Campeões.