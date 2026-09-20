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Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan x Lecce AO VIVO, as escalações oficiais: Estupinan e Modric começam jogando; fora, Moreira Tiago Gabriel nem no banco

Milan
Lecce
Campeonato Italiano
Milan x Lecce

Acompanhe Milan x Lecce, jogo válido pela 5ª rodada da Serie A 2026/2027

Milan x Lecce fecha a 5ª rodada da Serie A 2026/2027. Em San Siro, a partir das 20h45, chegam duas equipes que vivem momentos diferentes. O Milan não vence há 4 partidas entre Campeonato Italiano e Europa League e vem da dura derrota europeia para o Benfica. Já o Lecce conquistou a segunda vitória neste início, contra o Monza, e busca mais pontos na luta contra o rebaixamento.



  • Milan x Lecce: prováveis escalações e a ficha da partida

    Milan x Lecce


    Gols: -


    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.

    Téc. Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.

    Téc. Di Francesco


    Árbitro: La Penna

    Amarelos: -

    Expulsos: -

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  • GOLS E PRINCIPAIS LANCES

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