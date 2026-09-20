Milan x Lecce fecha a 5ª rodada da Serie A 2026/2027. Em San Siro, a partir das 20h45, chegam duas equipes que vivem momentos diferentes. O Milan não vence há 4 partidas entre Campeonato Italiano e Europa League e vem da dura derrota europeia para o Benfica. Já o Lecce conquistou a segunda vitória neste início, contra o Monza, e busca mais pontos na luta contra o rebaixamento.
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Milan x Lecce AO VIVO, as escalações oficiais: Estupinan e Modric começam jogando; fora, Moreira Tiago Gabriel nem no banco
Milan x Lecce: prováveis escalações e a ficha da partida
Milan x Lecce
Gols: -
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.
Téc. Amorim
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.
Téc. Di Francesco
Árbitro: La Penna
Amarelos: -
Expulsos: -
GOLS E PRINCIPAIS LANCES
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