Milan x Lecce 1 a 0 AO VIVO: Pulisic abre o placar com um golaço. Falcone salva em chute de Chukwueze

41' CHANCE - Contra-ataque impressionante de Pavlovic de uma área à outra, lançado em profundidade por Pulisic. O defensor entra até dentro da área, mas mostra pouca lucidez e, depois de driblar um defensor, em vez de chutar tenta o passe para Chukwueze (já em claro impedimento), entregando a bola para Falcone.





39' - Pulisic acha um cruzamento perfeito no meio da área para Goncalo Ramos, que sobe de cabeça, mas manda para fora por muito pouco.





34' CHANCE - Grande infiltração em profundidade de Chukwueze, que surpreende Gallo e recebe o passe vertical de Saelemaekers. A jogada, que parece semelhante à do gol, desta vez encontra um Falcone mais atento na saída e a defesa vem antes do possível toque do nigeriano.





14' GOL - Grande bola em profundidade de Pavlovic para Pulisic, que ganha o tempo de Siebert, domina de primeira com a direita e, em um instante, se coordena e bate de esquerda, superando a saída de Falcone.





11' CHANCE - Passe em profundidade de Goncalo Ramos para Pulisic, que aparece às costas da defesa da Roma, mas não alcança a bola por causa da saída precisa de Falcone, que evita a jogada e faz a defesa em dois tempos.





9' - Primeiro Monteiro, que vai em slalom e arrisca uma finalização de muito longe, e depois Ilic, que domina e chuta da entrada da área, não encontram o gol defendido por Maigna.





0' Bola rolando às 20h45 no estádio San Siro, que completa 100 anos. Show de luzes e clima de celebração no pré-jogo.





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