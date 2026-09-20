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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan x Lecce 1 a 0 AO VIVO: Pulisic abre o placar com um golaço. Falcone salva em chute de Chukwueze

Milan
Lecce
Campeonato Italiano
Milan x Lecce

Acompanhe Milan x Lecce, partida válida pela 5ª rodada da Série A 2026/2027

Milan-Lecce fecha a 5ª rodada da Serie A 2026/2027. Em San Siro, a partir das 20h45, entram em campo duas equipes que vivem momentos diferentes. O AC Milan não vence há quatro partidas entre o Campeonato Italiano e a Europa League e chega da dura derrota europeia para o Benfica. Os salentinos, por sua vez, conquistaram a segunda vitória neste início, contra o Monza, e buscam mais pontos na luta contra o rebaixamento.


MILAN-LECCE 1-0

GOLS: 14' Pulisic (M)



  • GOL E PRINCIPAIS LANCES

    41' CHANCE - Contra-ataque impressionante de Pavlovic de uma área à outra, lançado em profundidade por Pulisic. O defensor entra até dentro da área, mas mostra pouca lucidez e, depois de driblar um defensor, em vez de chutar tenta o passe para Chukwueze (já em claro impedimento), entregando a bola para Falcone.


    39' - Pulisic acha um cruzamento perfeito no meio da área para Goncalo Ramos, que sobe de cabeça, mas manda para fora por muito pouco.


    34' CHANCE - Grande infiltração em profundidade de Chukwueze, que surpreende Gallo e recebe o passe vertical de Saelemaekers. A jogada, que parece semelhante à do gol, desta vez encontra um Falcone mais atento na saída e a defesa vem antes do possível toque do nigeriano.


    14' GOL - Grande bola em profundidade de Pavlovic para Pulisic, que ganha o tempo de Siebert, domina de primeira com a direita e, em um instante, se coordena e bate de esquerda, superando a saída de Falcone.


    11' CHANCE - Passe em profundidade de Goncalo Ramos para Pulisic, que aparece às costas da defesa da Roma, mas não alcança a bola por causa da saída precisa de Falcone, que evita a jogada e faz a defesa em dois tempos.


    9' - Primeiro Monteiro, que vai em slalom e arrisca uma finalização de muito longe, e depois Ilic, que domina e chuta da entrada da área, não encontram o gol defendido por Maigna.


    0' Bola rolando às 20h45 no estádio San Siro, que completa 100 anos. Show de luzes e clima de celebração no pré-jogo.


    AQUI INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A CRÔNICA MINUTO A MINUTO

    • Publicidade

  • MILAN-LECCE: A FICHA DO JOGO

    Milan-Lecce 1-0


    Gols: 14' Pulisic (M)


    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.

    Téc. Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.

    Téc. Di Francesco


    Árbitro: La Penna

    Cartões amarelos: -

    Cartões vermelhos: -

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