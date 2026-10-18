Milan x Atalanta, as notas do CM: Rabiot completo, Ramos comemora pela metade. Gaetano reanima a Atalanta

Maignan 7: a defesa em finalização de Zappacosta aos 82 minutos salva o Milan: ele sai do gol com força e coragem e fecha o espaço para o jogador de Bérgamo.

Gila 7: primeira alegria com a camisa do Milan para o zagueiro espanhol, que comemora diante da Curva Sud. Merecida, pois vem após mais uma partida combativa e intensa. O duelo com Bellanova é um dos melhores momentos do jogo. (aos 83 minutos, Tomori, sem nota)

De Winter 5: marca Krstovic de perto durante toda a partida e consegue limitar o ex-jogador do Lecce, que vinha de dois gols marcados contra o Venezia. Depois, porém, sofre um apagão completo, com duas desatenções, uma no primeiro e outra no segundo gol adversário. Oscilante.

Pavlovic 6,5: faz um corte impressionante em campo aberto no fim para assegurar uma vitória que, até os 72 minutos, parecia certa, mas havia se complicado tremendamente.

Chukwueze 6: vale destacar a evolução tática considerável do nigeriano, que agora faz muitas coisas, e bastante bem, tanto no ataque quanto na defesa. Perde meio ponto por algumas escolhas erradas no último passe. (aos 52 minutos, Hutchinson 5,5: não repete a ótima atuação de Salzburgo, até porque o adversário certamente é de um nível superior. Mostra pouca força nos duelos individuais e, quando tem oportunidades de levar perigo, hesita demais e perde o momento)

Musah 6,5: fecha espaços e inicia jogadas com uma regularidade impressionante, anulando a armação de Ederson. Sofre o primeiro pênalti e mantém a concentração o tempo todo. Em evolução constante. (aos 74 minutos, Estupinan 5,5: está fora de posição no segundo gol da Atalanta. Amorim não acertou nas substituições)

Modric 6,5: recua bastante até a linha dos defensores para dar qualidade à saída de bola: vê-lo inverter o jogo é um prazer para os olhos. Precisa cobrir menos campo do que na temporada passada e, assim, faz a bola correr melhor. (aos 74 minutos, Jashari 5: entrada inicialmente ruim para o meio-campista adversário, que perde seu homem na jogada que leva ao segundo gol da Atalanta. Depois, assume o comando das ações: primeiro exige uma defesa de Carnesecchi e, em seguida, dá uma assistência perfeita para Ramos, que não aproveita)

Moreira 7: é o elemento imprevisível de um Milan muito calculista: quando arranca com a bola nos pés, causa pânico na defesa adversária. Também se dedica muito às coberturas defensivas mais recuadas.Decisivo.

Rabiot 7,5: é a chave da vitória do Milan: Amorim lhe dá total liberdade de movimentação, e o francês ocupa os espaços com uma inteligência de jogo superior. Neste momento, é o verdadeiro líder técnico e emocional da equipe: incentiva San Siro e os companheiros, marca seu quarto gol no campeonato com um chute cruzado de rara precisão e entrega a bola a Gila para o 3 a 0. Dominante

Pulisic 6: certamente não é uma daquelas noites para contar aos netos, mas faz uma atuação consistente a serviço da equipe. Carnesecchi brilha no início do segundo tempo e impede que ele marque. (aos 74 minutos, Loftus-Cheek 6: organiza bem dois contra-ataques)

Ramos 6,5: movimenta-se por toda a frente de ataque, trocando de posição com Pulisic. Mostra qualidade nas jogadas e marca seu segundo gol no campeonato em uma cobrança de pênalti. Erra outra cobrança no segundo tempo. Pode fazer melhor.

Téc. Amorim 6: a preparação para a partida é uma pequena obra-prima: seu Milan atropela a Atalanta. Vai mal na gestão das substituições.